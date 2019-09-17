Джек - не единственная жертва?

Челябинские зоозащитники подозревают «Продлидер» в жестоком обращении с животными
Политика
Сегодня, 11:09
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские зоозащитники подозревают компанию «Продлидер», выигравшую тендер на отлов и содержание животных, в жестоком обращении с четвероногими.

Руководитель рабочей группы Общественной палаты Челябинской области по проблемам безнадзорных животных Ольга Шкода уже написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить предприятие, осуществляющее отлов безнадзорных кошек и собак в региональном центре в рамках муниципального контракта.

Причиной обращения в надзорный орган стала смерть пса по кличке Джек. Его отловили в Челябинске, кастрировали и вакцинировали. Впоследствии обнаружили мертвым в холодильнике ветприемника.

Специалисты «Продлидера» уверяли, что пес умер естественной смертью, однако инициативная группа зоозащитников (члены группы «Животные в отлове Челябинска и Долгодеревенского» ВКонтакте) с этими заверениями не согласилась, изъявив желание отдать труп Джека на экспертизу.

После вмешательства члена рабочей группы ОП по проблемам безнадзорных животных Кирилла Разумовского мертвого Джека зоозащитникам отдали. Вскрытие провели эксперты кафедры морфологии, физиологии и фармакологии Южно-Уральского государственного агроуниверситета. По их заключению, собаке нанесли множество ударов твердым предметом с острым концом. Непосредственной причиной гибели Джека стала потеря крови. 

«Для меня в этой истории пока очень много вопросов. Например, у этого пса была хозяйка, но почему она так долго не забирала животное из отлова? Кроме того, холодильник, в котором обнаружили пса, был кем-то взломан, по этому факту даже полицию вызывали. И главное - если имела место такая жестокость со стороны людей, неясны их мотивы. Очень непростая история. В любом случае необходима проверка, раз есть подозрения о жестоком обращении с животным. Это недопустимо. Будем встречаться со всеми участниками, чтобы узнать истину. Считаю, это повод для прокурорской проверки, поэтому и написала заявление в прокуратуру, она всегда оперативно реагирует на все запросы от Общественной палаты Челябинской области», - рассказала Ольга Шкода.

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Группа «Животные в отлове Челябинска и Долгодеревенского» ВКонтакте сообщает следующее:

«Во вторник, третьего сентября, Джека, старичка, который пропал в середине августа и был обнаружен мертвым в холодильнике ветприемника в конце месяца, забрали на экспертизу. Женщина, ставшая свидетелем избиения песика при отлове, приехала на живодерню, а ей просто открыли дверь холодильника и заставили самой отскребать труп бедолаги от тщательно вымытого пола холодильника.

В этот же день тело собаки отвезли на экспертизу в другой город и на следующий день были известны результаты экспертизы... Джека убили. Жестоко и целенаправленно. Результат вскрытия есть на фото. По словам патологоанатома, старичка избили тупым предметом (например, арматурой), сломали ему позвоночник и челюсть, проломили череп. Вы думаете это все? Нет. Эти твари проткнули ему артерию, что и стало причиной смерти. Добродушного и ласкового дедушку просто пустили на убой. И он далеко не первый, и, если так и продолжится, не последний».

Зоозащитники из данного сообщества бьют тревогу. Они уверены, что оставшихся животных нужно срочно оттуда вывозить (сейчас в челябинском отлове находится около 30-ти собак и 70 щенков).

Фото из группы «Животные в отлове Челябинска и Долгодеревенского» ВКонтакте

Автор: 
Евгения Александрова
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