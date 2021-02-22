Депутат Владимир Корнев создает фракцию эсеров в райсовете Челябинска

Депутат челябинской городской думы Владимир Корнев создает фракцию «Справедливой России» в совете депутатов Металлургического района.
По его словам, на разработку положения и подготовку всего пакета документов ушло около года. Они уже поданы на рассмотрение в райсовет.
Владимир Корнев, являющийся также председателем общества инвалидов Металлургического района Челябинска, возглавит фракцию эсеров.
В дальнейшем он планирует ее увеличить – за счет объединения трех партий: «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».
«Планов много, все они связаны с улучшением качества жизни челябинцев. В первую очередь, это защита прав интересов слабозащищеных слоев населения, маломобильных горожан, ветеранов, пенсионеров», - рассказал Владимир Корнев агентству «Урал-пресс-информ».
Вопрос о создании фракции «Справедливой России» будет рассмотрен на заседании совета депутатов Металлургического района, которое состоится в середине этой недели.
«Считаем, что с помощью фракции сможем эффективнее действовать в интересах избирателей Металлургического района, помогать в реализации их многочисленных инициатив, а также выходить от фракции на гордуму», - отметил Владимир Корнев.