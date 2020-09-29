Депутаты изменили устав Челябинска

Депутаты гордумы сегодня, 29-го сентября, внесли изменения в устав Челябинска, касающиеся, кроме прочего, присвоения южноуральской столице нового почетного звания «Город трудовой доблести».

Другие изменения, внесенные в устав на 12-м заседании думы, расширяют возможности муниципалитета в части оказания дополнительных мер социальной помощи и поддержки граждан.

Благодаря изменениям в уставе Челябинская депутаты смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий жителей.

Как отмечают в пресс-службе думы, изменения необходимы, чтобы помогать челябинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим от коронавирусной инфекции и ограничительных мер, с ней связанных.

Еще одно изменение в устав города касается предоставления участковым и членам их семей служебного жилья на период замещения сотрудником указанной должности.