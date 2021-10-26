Депутаты Магнитогорска переизбрали главу города Сергея Бердникова на новый срок

Депутаты Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) сегодня, 26-го декабря, переизбрали действующего главу муниципалитета Сергея Бердникова на новый пятилетний срок.

Уже после избрания Сергей Николаевич, занимающий пост мэра города металлургов с 2016-го года, поблагодарил депутатов за оказанное доверие и отметил, что данное решение накладывает большую ответственность за всю его дальнейшую работу.

Сергей Бердников был вновь избран депутатами (проголосовали за него единогласно) по результатам конкурса по отбору кандидатур. Кроме него, на должность главы Магнитогорска претендовали Анатолий Ефименко и Денис Савельев.

Спикер Собрания Александр Морозов отметил, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоялся 19-го октября и состоял из нескольких этапов.

«Сначала комиссия оценила уровень профессионального образования и управленческих навыков кандидатов. Следующим этапом было тестирование на знание Конституции РФ, федеральных и региональных законов, уставов области и города, норм Бюджетного кодекса, показателей социально-экономического развития города, других норм и правил. И последний этап - выступление по вопросам, связанным с исполнением полномочий главы города», - сказал Александр Морозов.

Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского городского Собрания депутатов, по итогам конкурса все трое кандидатов набрали достаточное количество баллов, чтобы участвовать в процедуре избрания на должность главы города. На сегодняшнем заседании депутатского корпуса каждый из претендентов поделился своим видением городских проблем и путей их решения.