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Депутаты поддержали инициативу Текслера о предложении тратить материнский капитал на покупку садов и огородов

Политика
Сегодня, 13:32
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Автор: 
Инна Шемаева

Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области». Теперь материнский капитал можно будет тратить на приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов.

Соответствующее решение депутатами Законодательного собрания Челябинской области было принято сегодня, 13 августа.

Проектом закона предлагается внести изменения в Закон в части расширения возможности направления средств областного материнского (семейного) капитала на приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов.

«Мы единогласно поддержали инициативу губернатора. Эта мера поддержки очень востребована южноуральцами. Только в 2019 году за маткапиталом обратились 830 семей», – прокомментировал председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Челябинской области Александр Журавлев.

Напомним, законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области» установлено право на областной материнский (семейный) капитал семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в Челябинской области (22 166 руб.), при рождении третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года.

В соответствии с законом средства областного материнского (семейного) капитала в размере 100 000 рублей могут направляться на получение образования, на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, оплату медицинских услуг, оказываемых родителям и детям, подключение жилых помещений к газовым сетям, к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения на земельном участке, на котором расположено домовладение.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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