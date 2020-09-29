Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска

В Челябинске в День героев Танкограда, шестого октября, первые горожане из числа активистов ветеранского движения официально станут почетными ветеранами южноуральской столицы.

Список граждан, которым вручат высокое звание, учрежденное по инициативе городского совета ветеранов, был утвержден сегодня, 29-го сентября, депутатами думы Челябинска.

В этом году звание будет вручаться впервые. К нему представлены десять человек из всех семи районов областного центра. Это участники трудового фронта, малолетние узники фашистских лагерей, три участника Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба челябинской думы, все номинанты активно участвуют в ветеранском движении и патриотическом воспитании молодежи, многие из них до сих пор в строю, а двое до сих пор ведут трудовую деятельность.