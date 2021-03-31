Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана

Челябинская городская Дума готовит ходатайство к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру о разрешении проверки декларации о доходах и наличия двойного гражданства у депутата Ильи Мительмана.

Поводом для обращения к губернатору Алексею Текслеру стала публикация в издании «Русская пресса». В частности, там сообщается, что у Ильи Мительмана имеется израильское гражданство.

«Челябинская Дума инициировала проверку. Когда нам депутаты подают декларацию, наша задача проверить, насколько правильно она составлена. Проверять, насколько достоверные там указаны сведения, мы не вправе. Мы не контролирующая организация. Это все на совести депутатов. Проверить подлинность фактов мы можем только с санкции губернатора. Мы направим ему ходатайство, чтобы он дал нам «добро» на проверку. Если факты подтвердятся, то ответ мы отправим обратно Текслеру и уже он будет принимать решение, что с этим делать», - сказала пресс-секретарь городской Думы Лариса Окунева.

Как сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией, у Ильи Мительмана якобы есть еще и вид на жительство в Германии.

Напомним, что в принятых поправках к Конституции РФ чиновникам, депутатам запрещено иметь гражданство других стран, вид на жительство или другие документы, позволяющие постоянно проживать за границей. Это касается также глав субъектов, министров, руководителей федеральных органов, судей.