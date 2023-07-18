Единороссы утвердили кандидата на пост спикера Заксобрания Челябинской области

Сегодня, 18 июля, участники региональной конференции «Единой России» одобрили кандидатуру нового председателя Законодательного собрания Челябинской области.

На пост спикера регионального парламента было предложено две кандидатуры: гендиректора АО «Областное телевидение», вице-спикера Законодательного собрания Олега Гербера и ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева.

В результате тайного голосования за Гербера было отдано подавляющее большинство голосов (167 из 172).

Нового председателя Законодательного собрания Челябинской области изберут на ближайшей сессии регионального парламента.

Напомним, 15 июня 2023 года на внеочередном заседании Заксобрания депутаты утвердили досрочное прекращение полномочий депутата и председателя ЗСО Александра Лазарева. Он перешел на работу в областное правительство, заняв пост вице-губернатора, и теперь курирует восстановительные работы в подшефных региону территориях Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу.

До избрания нового председателя Заксобрания временно его обязанности исполняют два заместителя - Павел Киселев и Олег Гербер.