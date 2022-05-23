Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын прокомментировал уход своего заместителя, проработавшего на ведомстве 12 с половиной лет.

Напомним, заместитель министра финансов Челябинской области 42-летний Александр Гриб был назначен министром по физической культуре и спорту. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

«Конечно, мы рады, что губернатор заметил и оценил потенциал Александра Андреевича и принял решение о таком назначении. Надеемся, что и в спортивной среде оценят профессиональные качества нового министра», - прокомментировал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын назначение своего подчиненного на руководящую должность.

По словам главы минфина, Александр Андреевич был частью минфина почти двадцать лет, двенадцать из которых напрямую взаимодействовал с отраслевыми министерствами и ведомствами, курировал организацию исполнения их расходов, в том числе и минспорта. Александр Гриб проработал в министерстве финансов 18 лет (с 2004 года по май 2022 года). С января 2010 года по настоящее время трудился замруководителя минфина региона.

«Он прекрасно знает специфику их работы и те задачи, что сегодня решаются на областном уровне. Думаем, минспорту с ним повезло», - подчеркнул Андрей Пшеницын.

В пресс-службе минфина области уточнили, освободившееся место заместителя министра финансов Челябинской области пока остается вакантным.