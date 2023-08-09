Главой Троицкого района избран Тимур Мухамедьяров

Действующий глава Троицкого муниципального района (Челябинская область) Тимур Мухамедьяров продолжит руководить муниципалитетом еще пять лет. За него единогласно проголосовали депутаты.

Соответствующее решение принято сегодня, девятого августа, на заседании Собрания депутатов района.

Напомним, конкурсная комиссия предложила парламентариям выбрать главу их трех одобренных кандидатов: Тимур Мухамедьяров, начальник управления ЖКХ и инженерной инфраструктуры администрации Троицкого района Александр Сатьянов, глава Клястицкого сельского поселения Елена Шишмарева.

По итогам открытого голосования Тимур Мухамедьяров единогласно избран главой Троицкого муниципального района. Он продолжит руководить муниципалитетом до 2028 года.

В состав конкурсной комиссии входили вице-губернатор Сергей Сушков, советник губернатора Владимир Мякуш, председатель комитета Законодательного собрания по экономической политике Евгений Илле, председатель Собрания депутатов Троицкого района Лариса Шумкина, а также районные парламентарии Александр Бауэр и Дмитрий Кузьмин.