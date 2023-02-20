Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Пластовский район
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
Коронавирус
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
Дороги
Коронавирус
Метро в Челябинске
ЖКХ
Экология
Транспорт
корона
Челябинск минирование
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 13 по 16 февраля прошли полуфинальные и финальные игры I Всероссийской интеллектуа
20.02.2023

В Челябинске определились победители I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предприятие MMK Metalurji, входящее в Группу ПАО «ММК» (Магнитог
20.02.2023

Параллельно предприятие решает гуманитарные вопросы, помогая сотрудникам

Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 20 февраля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинг
20.02.2023

Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что российские военные уничтожили большую часть т
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.02.2023

СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Донбасс из Челябинской области отправилась очередная экспедиция с гуманитарной помощью. В этот
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.02.2023

Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.02.2023

Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.02.2023

Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.02.2023

Президент США Джо Байден прибыл в Киев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.02.2023

Исторический музей подарит Челябинску «Великий перелом»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.02.2023

Консультация юриста: законна ли прослушка телефонов работодателем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.02.2023

ГИБДД рекомендует южноуральским водителям отказаться от дальних поездок
спецоперация на Украине
гуманитарная помощь
Народный фронт
Политика
20.02.2023 15:37

Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу

Российский актер обратился к челябинцам с призывом о поддержке участников СВО

Популярный российский актер, режиссер, сценарист, писатель Иван Охлобыстин присоединился к марафону Народного фронта «Все для Победы!» и обратился к жителям Челябинской области с призывом последовать его примеру.

Иван Охлобыстин отметил, что наши ребята, участвующие в специальной военной операции, отстаивают честь страны и что дело это непростое - бойцов никак нельзя оставлять без поддержки.

«Мы должны их поддерживать – чисто по-человечески. Мы надеемся, что наша помощь позволит максимально приблизить победу. Храни всех Господь. Все для Победы!» - сказал в своем видеообращении Иван Охлобыстин.

Актер рассказал, что на собранные в ходе марафона средства для ребят будут закуплены машины высокой проходимости, передвижные бани, квадрокоптеры и многое другое из того, что необходимо российским воинам на передовой.

 

Впереди – День защитников Отечества. Сегодня наши герои тоже нуждаются в поддержке.

Напомним, ранее с призывом поддержать бойцов на передовой к южноуральцам обратились народные артисты России Дмитрий Певцов и Александр Буйнов, также присоединившиеся к марафону «Все для Победы!».

Автор: Евгения Александрова
спецоперация на Украине
гуманитарная помощь
Народный фронт
Новости сюжета: Спецоперация на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.02.2023

СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.02.2023

Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.02.2023

Александр Буйнов призвал жителей Челябинской области поддержать участников СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.02.2023

С участника СВО сняты ложные обвинения в бегстве с полигона под Чебаркулем
Возможно, вас заинтересует
Творческий конкурс «ZOV»
Читать сюжет
Принять участие
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Первом канале сегодня, 20 февраля, начнется многосерийная шпионская драма о судьбе самого моло
Крупным планом

«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале

20.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему
Происшествия

Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина

19.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летнег
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе

17.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году на капитальный ремонт магистральных теплосетей Челябинска, начатый в 2022-м, направят
Общество

На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей

17.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 16 февраля, начнет работу исторический клуб имени уроженца южноуральской ст
Общество

В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло

16.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 15 февраля, исполнилось десять лет со дня падения метеорита в Челябинской области – собы
Крупным планом
Взрыв метеорита над Челябинском

Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита

15.02.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 13 по 16 февраля прошли полуфинальные и финальные игры I Всероссийской интеллектуа
20.02.2023

В Челябинске определились победители I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предприятие MMK Metalurji, входящее в Группу ПАО «ММК» (Магнитог
20.02.2023

Параллельно предприятие решает гуманитарные вопросы, помогая сотрудникам

Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 20 февраля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинг
20.02.2023

Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что российские военные уничтожили большую часть т
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.02.2023

СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Донбасс из Челябинской области отправилась очередная экспедиция с гуманитарной помощью. В этот
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.02.2023

Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

20.02.2023 16:47

В Челябинске определились победители I Всероссийской интеллектуальной игры для школьников «Русский мир»

20.02.2023 16:36

Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны

20.02.2023 15:50

Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья

20.02.2023 15:42

Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва

20.02.2023 15:37

Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу

20.02.2023 15:31

Президент США Джо Байден прибыл в Киев

20.02.2023 15:17

Выступление Путина пройдет без иностранных гостей, в присутствии участников СВО

20.02.2023 15:05

СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ

20.02.2023 14:21

Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши

20.02.2023 14:09

Исторический музей подарит Челябинску «Великий перелом»

20.02.2023 14:01

Консультация юриста: законна ли прослушка телефонов работодателем

20.02.2023 13:39

ГИБДД рекомендует южноуральским водителям отказаться от дальних поездок

20.02.2023 13:34

Как и где загрузить бесплатную музыку?

20.02.2023 13:31

В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса

20.02.2023 13:00

Наступившая рабочая неделя будет на два дня короче обычной

20.02.2023 12:44

Южноуральцев предупреждают об опасностях ожидаемой «барической пилы»

20.02.2023 12:37

Челябинке вручили удостоверение к награде ее отца – защитника Ленинграда

20.02.2023 12:11

Кубок митрополита по хоккею в валенках завоевала команда ЗСО

20.02.2023 11:49

ММК: техническое перевооружение коксохимического производства

20.02.2023 11:43

В Челябинске из школы эвакуировали детей и сотрудников

20.02.2023 11:40

Отменены занятия в школах Челябинска, Миасса и Копейска, но только в первую смену

20.02.2023 11:37

Челябинск увидит «Силу в любви»

20.02.2023 11:26

Котова: Все должны быть уверены в качестве питания школьников

20.02.2023 11:13

В Челябинской области Почта России изменит график работы в праздники

20.02.2023 10:53

Москва – Челябинск: «Невероятное путешествие Кристины»

20.02.2023 10:46

Южноуральцев просят помочь «Швейному спецназу»

20.02.2023 10:40

Челябинцев с Днем защитника Отечества поздравит Вадим Самойлов

20.02.2023 10:34

Котова: Продолжаем обрабатывает опасные участки реагентами

20.02.2023 10:26

У православных началась масленичная неделя

20.02.2023 09:53

«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале

20.02.2023 09:37

В Челябинске пожарные спасли угоревшую в дыму кошку

19.02.2023 23:40

«Томас» и его «Командор» зарядили Челябинск энергией и позитивом

19.02.2023 18:01

В понедельник в Челябинской области – ночной мороз, местами снег

19.02.2023 17:52

Анонсы событий и мероприятий 20 февраля

19.02.2023 15:20

В Миассе начинается процесс по делу о мошенничествах со страховыми выплатами

19.02.2023 14:45

В челябинском лицее, где отравились дети, заменили всех работников пищеблока

19.02.2023 14:32

Жители Челябинской области стали чаще жениться и реже разводиться

19.02.2023 13:59

В Челябинске водитель иномарки сбил двух пешеходов на остановке

19.02.2023 13:52

В Челябинске из-за пожара в ТК «Карнавал» эвакуировались около 200 человек

19.02.2023 13:16

В Челябинской области значительно снизилась естественная убыль населения

19.02.2023 12:31

Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина

19.02.2023 12:04

Александр Буйнов призвал жителей Челябинской области поддержать участников СВО

19.02.2023 11:44

В Челябинске полицейские предотвратили возможный конфликт на территории ТК с участием подростков

19.02.2023 11:37

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 14.02.2023 по 19.02.2023)

19.02.2023 11:32

В Златоусте пожарные спасли из горящего дома 11-летнего мальчика

19.02.2023 11:08

В Челябинске в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

18.02.2023 18:01

Из Златоуста на Донбасс отправилась еще одна фура с гуманитарной помощью

18.02.2023 15:27

Бастрыкин взял на контроль расследование дело о гибели подростка в поселке Дзержинка

18.02.2023 13:30

В челябинском лицее, в котором отравились школьники, проводится дезинфекция

18.02.2023 13:17

Дмитрий Певцов подарил гитары бойцам в зону СВО

18.02.2023 13:01

В Челябинской области НМУ продлятся до вечера воскресенья

18.02.2023 12:43

В выходные в Челябинской области – небольшой снег

18.02.2023 12:29

Информацию о пищевом отравлении в лицее Челябинска проверит СК

18.02.2023 12:28

У православных 18 февраля - первая в 2023 году родительская суббота

18.02.2023 12:27

Южноуральские полицейские задержали дуэт угонщиков

18.02.2023 11:22

Публичная библиотека стала центром архитектурного пространства Челябинска

18.02.2023 10:50

В школе Челябинска откроют еще один класс ФСБ

17.02.2023 22:32

СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе

17.02.2023 22:01

В Челябинской области обрушился потолок в жилом доме: погиб подросток, четыре человека пострадали

17.02.2023 20:31

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

17.02.2023 20:13

Глава Минобрнауки в Челябинске оценил арктические автобусы, спецтехнику для аэропортов

17.02.2023 19:02

УКВЗ начал поставку новых трамваев в Челябинск из первой партии 2023 года

17.02.2023 17:56

ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»

17.02.2023 17:02

Сериал «‎Фишер»‎ стал лучшим стартом в линейке Wink Originals

17.02.2023 16:58

Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова

17.02.2023 16:56

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек

17.02.2023 16:49

Первые два объекта межуниверситетского кампуса в Челябинске должны сдать к первому марта 2024 года

17.02.2023 16:39

Челябинка оформила на своих родственников больше десяти микрозаймов

17.02.2023 16:35

«Аркаим» покажет Челябинску сбрую за два миллиона рублей

17.02.2023 15:26

Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов

17.02.2023 15:05

В Кизильском районе продолжают ремонтировать социальные объекты

17.02.2023 15:02

Патрушев обсудил вопросы создания новых высокотехнологичных заводов в Челябинске

17.02.2023 14:58

Депутата ЗСО Челябинской области отправили в колонию за взятку

17.02.2023 14:45

Депутаты «Справедливой России» обсудили с зоозащитницей проблемы содержания собак в городе

17.02.2023 14:38

«Родной ЧелябинSQ» побывал в театре оперы и балета

17.02.2023 14:15

Будут судить челябинцев за организацию подпольных казино

17.02.2023 13:15

Челябинская область готова стать ведущим производителем инструмента для станков в стране

17.02.2023 13:00

Ледовый городок на площади Революции демонтируют

17.02.2023 11:50

Сегодня День российского кадета

17.02.2023 11:33

Южноуральцы проявят свое мастерство в состязании игроков в нарды

17.02.2023 10:57

«Рождественские истории» для «Омнибуса» от режиссёра НХТ

17.02.2023 10:49

В школы Челябинска поступили сообщения о готовящихся взрывах

17.02.2023 10:45

Секретарь Совбеза обсудил в Челябинске технический суверенитет России

17.02.2023 10:34

Водители Челябинска остались без газозаправочной станции

17.02.2023 09:49

Ко дню рождения Наума Орлова. «Хорошая квартира. Только из окна виден театр»

17.02.2023 09:29

На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей

17.02.2023 09:15

Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию

17.02.2023 00:34

На Николу Студеного местами ожидают крепкий мороз

16.02.2023 23:12

Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля (18+)

16.02.2023 20:38

Получение образования по специальности "Оператор котельной"

16.02.2023 19:50

билайн бизнес: более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн

16.02.2023 18:05

Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска

16.02.2023 16:50

В Челябинске актуализируют схему теплоснабжения города

16.02.2023 16:47

Десять тысяч литров паленого алкоголя не пустили на прилавки Челябинской области полицейские

16.02.2023 16:46

Из Челябинска в Севастополь будут курсировать прямые поезда

16.02.2023 15:13

Робин Гудов здесь нет: истерия вокруг инцидента в ОЦ-5 Челябинска создается искусственно

16.02.2023 14:56

Запущены прямые рейсы из Челябинска в Астану

16.02.2023 14:51

Разрядившийся телефон сберег пенсионерке из Магнитогорска четверть миллиона рублей

16.02.2023 14:46

Челябинцы первыми увидят «Андрееву ночь»

16.02.2023 14:41

«Шефы» из школьной столовой