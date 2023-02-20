20.02.2023
Безвизовые групповые турпоездки в Китай снова доступны
20.02.2023
Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья
20.02.2023
Президент США Джо Байден прибыл в Киев
20.02.2023
Исторический музей подарит Челябинску «Великий перелом»
20.02.2023
Консультация юриста: законна ли прослушка телефонов работодателем
20.02.2023
ГИБДД рекомендует южноуральским водителям отказаться от дальних поездок
Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу
Российский актер обратился к челябинцам с призывом о поддержке участников СВО
20.02.2023
СВР заявила об уничтожении российскими военными большей части техники, переданной Западом ВСУ
20.02.2023
Справедливороссы отправили гуманитарную помощь на Донбасс из Аши
19.02.2023
Александр Буйнов призвал жителей Челябинской области поддержать участников СВО
14.02.2023
С участника СВО сняты ложные обвинения в бегстве с полигона под Чебаркулем
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023