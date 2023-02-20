Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу

Популярный российский актер, режиссер, сценарист, писатель Иван Охлобыстин присоединился к марафону Народного фронта «Все для Победы!» и обратился к жителям Челябинской области с призывом последовать его примеру.

Иван Охлобыстин отметил, что наши ребята, участвующие в специальной военной операции, отстаивают честь страны и что дело это непростое - бойцов никак нельзя оставлять без поддержки.

«Мы должны их поддерживать – чисто по-человечески. Мы надеемся, что наша помощь позволит максимально приблизить победу. Храни всех Господь. Все для Победы!» - сказал в своем видеообращении Иван Охлобыстин.

Актер рассказал, что на собранные в ходе марафона средства для ребят будут закуплены машины высокой проходимости, передвижные бани, квадрокоптеры и многое другое из того, что необходимо российским воинам на передовой.

Впереди – День защитников Отечества. Сегодня наши герои тоже нуждаются в поддержке.

Напомним, ранее с призывом поддержать бойцов на передовой к южноуральцам обратились народные артисты России Дмитрий Певцов и Александр Буйнов, также присоединившиеся к марафону «Все для Победы!».