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Магнитогорские депутаты приступили к работе после выборов

Политика
Сегодня, 16:09
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Магнитогорское городское Собрание депутатов (Челябинская область) обновилось на 40 процентов.

Из 32 депутатов - 17 представителей ММК и дочерних предприятий, 14 человек имеют профессию «металлург»,  8 - работают в сфере предпринимательства, трое врачей, шестеро кандидатов наук. В новом составе 29 - поддерживают политический курс «Единой России», 25 – коренные магнитогорцы,  пятеро женщин.

Такую интересную статистику привёл председатель Собрания Александр Морозов после того, как коллеги по депутатскому корпусу единогласно избрали его спикером.

По словам Александра Олеговича, новоизбранные депутаты особой переподготовки не требуют: «Я знаю этих людей, кто занял места в депутатском корпусе. Это взрослые, опытные, воспитанные, умные люди. А с умными людьми всегда работать приятно. Думаю, что у нас всё получится. Намечен план действий, мы знаем проблемы города, узкие места. Этим и будем заниматься уже в ближайшее время», - сказал он.

Напутствия депутатам прозвучали от главы города Сергея Бердникова. Он заявил: «Выборы полностью исключали возможность любых вмешательств. Вы все одержали честную, достойную победу. Думаю, каждый из вас будет гордо носить звание депутата. За четыре года слаженной работы администрации и МГСД удалось сделать многое. Мы стараемся реализовывать проекты, которые важны и нужны жителям, и Магнитогорск сегодня выделяется высокими темпами развития не только на Урале, но и среди других регионов. Я очень благодарен прошедшему созыву, была проделана большая и плодотворная работа, и думаю, что новый созыв будет не менее профессионален. Уверен, что мы вместе сделаем наш город еще лучше». 

 

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Теги
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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