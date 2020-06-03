Маргарита Павлова: Создание единой базы данных в России может поставить под угрозу нацбезопасность

Сенатор из Челябинска Маргарита Павлова, проголосовавшая против создания федерального информационного регистра, который будет содержать сведения о россиянах, считает, что его появление может привести к риску возникновения угрозы национальной безопасности.

Данный закон российские сенаторы одобрили вчера, второго июня. В сообществе "Совет Федерации" в ВКонтакте появился ролик, в котором рассказывается, зачем нужен единый регистр и какие сведения в него попадут.

"Единый регистр населения - это то, что свяжет данные о человеке, которые уже есть в других ресурсах и используются различными государственными органами. Поставщики данных - ФНС России, Пенсионный фонд, органы образования, занятости, МВД - как и сейчас, будут отвечать за их сбор, обработку, хранение и надежную защиту. В регистре будут храниться только основные сведения о человеке: его имя, дата и место рождения, пол и различные идентификаторы, по которым можно обратиться в другие системы за конкретными сведениями", - отмечается в ролике, размещенном в официальном сообществе Совета Федерации.

Отпечатков пальцев, медицинских карт и номеров телефонов в регистре храниться не будет.

У сенатора из Челябинска Маргариты Павловой - несмотря на бодрые заявления инициаторов принятия этого закона - "нажать кнопку "за" не поднялась рука".

На своей странице в Фэйсбук южноуральский сенатор написала, что не может игнорировать мнение граждан, не может позволить себе не прислушаться к людям, так как не один год проработала уполномоченным по правам человека в Челябинской области. Маргарита Павлова заявила, что проголосовать за принятие закона тем более не смогла сейчас, когда во время действия режима самоизоляции многие граждане страны не имеют возможности покинуть свои дома, чтобы лично принять участие в обсуждении.

Сенатор отметила, что за последние дни получила несколько петиций и резолюций по поводу закона о создании единого регистра. По ее словам, люди требуют элементарных вещей - проведения перед принятием закона публичных обсуждений с участием всех заинтересованных граждан.

Маргарита Павлова считает естественным и понятным, что часть общества взбудоражена этой инициативой - во время действия всевозможных ограничительных мер россияне реально обеспокоены вероятностью установления тотального контроля.

Челябинский сенатор опасается, что принятие закона о создании единой базы данных населения страны может привести к возникновению риска утечки данных из системы, их попадания в руки злоумышленников и даже иностранных спецслужб.

"А это уже потенциальная угроза национальной безопасности", - отмечает Маргарита Павлова.

Сенатор считает неправильным, что "большой объем личных данных собирается в одной системе, при этом список данных потом может быть расширен, а это уже реальная угроза для защищенности частной жизни".

"Как справедливо отметила сенатор Мизулина, мы принимаем кота в мешке", - подчеркнула Маргарита Павлова (Елена Мизулина предложила вернуть документ в Госдуму и создать согласительную комиссию по рассмотрению двух десятков подготовленных поправок).

Она добавила, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право отказаться от внесения в подобные системы своих данных, сохранив при этом возможность беспрепятственного доступа ко всем государственным услугам и документам.

Еще один член Совета Федерации из Челябинской области, Олег Цепкин, проголосовал за принятие данного закона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя позицию сенаторов, почти единогласно проголосовавших за принятие закона, заявила, что сведения о гражданах РФ - строго ограниченные - будут закрыты и что регистр крайне необходим для оказания социальной адресной помощи российским семьям.

Физлица будут иметь доступ только к собственным персональным данным. Этим же правом будут наделены законные представители. Одобряя закон о создании единого регистра, российские сенаторы отметили, что с его появлением упростится процедура оформления различных справок и документов - людям не придется подавать одни и те же бумаги по несколько раз (то в одно, то в другое учреждение).

В федеральной налоговой службе, которая будет оператором регистра, уверены, что благодаря появлению единой бащы данных улучшится качество экономических прогнозов, станет возможным сбор актуальных статистических данных для оказания россиянам мер поддержки, в том числе начисления всевозможных пособий.

"При формировании базы во избежание утечеки информации будет использоваться только отечественное программное обеспечение и оборудование", - заявили в ФНС России.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, напомнила, что Налоговый Кодекс предусматривает ответственность (вплоть до уголовной) за разглашение данных.

Председатель Совета Федерации дала поручение сенаторам принять участие в разработке подзаконных актов, которые будут сопровождать документ, для того чтобы скептически настроенные россияне перестали беспокоиться относительно безопасности нового закона.