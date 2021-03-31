Матвиенко раскритиковала Челябинскую область за рост естественной убыли

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко раскритиковала Челябинскую область за весьма высокие темпы естественной убыли населения, нехарактерные для такого экономически развитого региона.

На этот факт глава Верхней палаты парламента обратила внимание на заседании Верхней палаты парламента в рамках «Часа субъекта Российской Федерации». Презентовал Южный Урал губернатор Алексей Текслер.

«Все позитивные тенденции могут померкнуть на фоне весьма высоких темпов естественной убыли населения, нехарактерной для такого экономически развитого региона», - констатировала Валентина Матвиенко.

Глава Совфеда отметила, что в регионе каждый год снижается численность населения, при том, что сделан правильный акцент на национальном проекте «Демография». Он самый финансово-ресурсный в Челябинской области. Но пока негативная тенденция сохраняется.

Валентина Матвиенко порекомендовала региональным властям вместе с экспертами провести серьезную аналитическую работу и выяснить, в чем причина убыли, где надо усилить меры поддержки.

«Надо с большей энергией подходить к вопросам поддержки семей с детьми, - дала рекомендации Валентина Матвиенко. – Я знаю, много вами делается по развитию развития региональной системы здравоохранения. Тем более, что в области есть специалисты мирового класса». Но пока их недостаточно регион отстает по обеспеченности врачами в сравнении со среднероссийскими показателями.

В этой связи спикер предложила руководству Челябинской области обратиться к опыту Совета по региональному здравоохранению при СФ, который держит на контроле тему кадрового обеспечения медучреждений первичного звена. «Можно познакомиться с лучшими практиками регионов, в том числе в части подготовки медиков», - отметила Матвиенко.

По данным Челябинскстата, естественная убыль населения Челябинской области за январь 2021 года выросла почти в два раза по сравнению с январем 2020 года.

В первый месяц текущего года на Южном Урале умерло на 2543 человек больше, чем родилось (в январе прошлого года – на 1339).

Кроме того, растет и отток населения. В январе 2021 года число официально покинувших регион на 437 человек больше, чем прибывших (год назад – минус 233). На самом деле уехало из области еще больше человек.