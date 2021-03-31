Матвиенко раскритиковала Челябинскую область за рост естественной убыли

31.03.2021
Силовики наведались на мусорный полигон «Южный»
31.03.2021
Челябинские ученые опасаются, что новые правила охоты «превратят» медведей Южного Урала в шатунов
31.03.2021
Сотрудник МЧС Миасса предотвратил ЧП по дороге на службу
31.03.2021
Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего коллеги
31.03.2021
Шесть южноуральцев вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»
31.03.2021
В Копейске неизвестный «заминировал» школу
31.03.2021
Валентина Матвиенко предложила Челябинской области поделиться экологическим опытом
31.03.2021
Текслер обсудил с Матвиенко развитие Челябинской области
31.03.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство дома-интерната для пожилых
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021