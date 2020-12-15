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Реформа

Муниципальные медучреждения в Челябинской области перейдут в подчинение региону

Учреждения здравоохранения Челябинска, которые пока остаются в муниципальной собственности, планируется передать на региональный уровень в 2021 году. Все муниципальные больницы и поликлиники областного центра станут подчиняться региональному министерству здравоохранения, а их имущество перейдет в собственность Челябинской области. Горздрав будет реорганизован.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт, уже принято соответствующее решение.

«Создана рабочая группа, которая должна разработать дорожную карту по передаче муниципальных больниц в областную собственность», - уточнила Ирина Альфредовна.

На сегодня в собственность Челябинской области перешли практически все больницы, роддома, поликлиники и станции скорой медпомощи региона. Это требование федерального законодательства.

Планировалось, что процесс передачи муниципальных учреждений здравоохранения в собственность региона будет завершен еще в 2016 году. Но сроки постоянно откладывались. Намечалось, что до конца 2018 года свои медучреждения передадут два крупнейших муниципалитета – Магнитогорск и Челябинск. Но передачу оформила только Магнитка (соответствующее решение принято Заксобранием области в апреле 2018 года). В Челябинске до настоящего момента в подчинении муниципалитета остается большая часть учреждений здравоохранения (исключение составляет ряд больниц - вторая областная, третья областная или бывшая больница скорой помощи и некоторые другие). Не передал свои медучреждения и Карталинский район.

В 2021 году намечено полностью завершить переход. Планируется, что на последнем в 2020 году заседании Законодательного собрания региона, которое состоится 24 декабря, будет рассмотрен вопрос о передаче муниципальных учреждений здравоохранения Челябинска на областной уровень.

Этот процесс не потребует привлечения дополнительных средств областного бюджета. Ранее отмечалось, практически всем сотрудникам ликвидируемого горздрава будет предложена работа.

После передачи больниц в областную собственность главные врачи назначаются и высвобождаются с должности приказами министерства здравоохранения (при муниципальном подчинении эти вопросы решает глава по согласованию с минздравом). Но, как показывает практика других территорий, в Челябинске смена подчиненности не должна привести к обязательной смене руководства всех больниц.

Переход учреждений здравоохранения с муниципального на областной уровень позволяет упростить маршрутизацию пациентов, сделать медицинскую помощь более доступной и качественной, а также более эффективно использовать направляемые на медицину ресурсы.