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На 10 утра в Челябинской области проголосовало 19,24% избирателей

Политика
Сегодня, 11:34
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Автор: 
Любовь Юрина

По состоянию на 10 часов в Челябинской области проголосовал почти каждый десятый житель региона, включенный в список избирателей.

Как сообщает Челябинская областная избирательная комиссия, на 10 утра Единого дня голосования, 13 сентября, явка составила 19,24%. Проголосовало 500 тысяч 550 избирателей.

Южноуральцы смогут сделать свой выбор депутатов Законодательного собрания и представительных органов местной власти до 20 часов 13 сентября.

Открыто 2 тысячи 321 избирательный участок. Все участки работают в штатном режиме, уточнили в облизбиркоме.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области
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