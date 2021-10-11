Новые кадры в прокуратуре Челябинской области

Заместитель прокурора Псковской области Сергей Левшаков назначен на новую должность в связи с ротацией кадров. Он станет первым заместителем прокурора Челябинской области Карена Габриеляна.

Приказом генерального прокурора Российской Федерации Краснова от старший советник юстиции Сергей Левшаков назначен на должность заместителя прокурора Челябинской области. До назначения на указанную должность Левшаков замещал должность заместителя прокурора Псковской области. Об этом сообщили в прокуратуре.

Справка:

Сергей Левшаков родился в 1961 году в городе Невельск Сахалинской области. В 1989 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт.

В органах прокуратуры служит с 1990 года. Свой трудовой путь начал со стажера следователя Рославльской межрайонной прокуратуры Смоленской области. В разное время работал старшим помощником Рославльского межрайонного прокурора Смоленской области, прокурором Ершичского района Смоленской области, заместителем начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Смоленской области, старшим помощником прокурора Смоленской области по оперативному учету, статистике и правовому обеспечению. С 2006 года трудился начальником отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Смоленской области.

Приказом генерального прокурора от 29.10.2010 Левшаков был назначен на должность заместителя прокурора Псковской области. По занимаемой должности курирует вопросы отделов по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, правовой статистики, исполнения законодательства о профилактике правонарушений, реализации мероприятий цифровой трансформации органов прокуратуры области, организации дежурств в органах прокуратуры области; гражданской обороны в органах прокуратуры области.