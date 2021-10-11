11.10.2021
В Челябинской области растет смертность от ковида
11.10.2021
Новые кадры в прокуратуре Челябинской области
11.10.2021
На челябинские маршруты вышли восемь новых автобусов, еще десять готовятся
11.10.2021
Райская жизнь на Ла Пальме взяла тайм-аут – из-за вулкана
11.10.2021
Власти Челябинска приняли решение закупить полимерные канализационные люки
11.10.2021
В центре Челябинска установят стеклянные остановки, на окраинах – комплексы из железа
Новые кадры в прокуратуре Челябинской области
09.09.2021
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
09.09.2021
Прокуратура наказала рублем «Жемчужину Урала» и Интеркомсервис
02.09.2021
Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в колодец
30.08.2021
Жители северо-запада Челябинска: Мэрия нашла в нашем лесу лес!
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021