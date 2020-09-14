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Около двух тысяч человек, содержащихся в СИЗО региона, приняли участие в выборах

Фото: 
ГУФСИН по Челябинской области
Политика
Сегодня, 11:18
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Около двух тысяч человек, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской области, приняли участие в выборах депутатов нового созыва регионального Законодательного собрания, а также органов местного самоуправления.

Избирательные участки были оборудованы в СИЗО-1 и СИЗО- 3 (Челябинск), СИЗО-2 (Магнитогорск), СИЗО-4 (Златоуст). Здесь проголосовать смогли и сотрудники следственных изоляторов, заступившие в этот день на службу.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области, на участках были соблюдены все требования законодательства. В СИЗО-3 их исполнение лично проконтролировали уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, а также председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас и председатель областной ОНК Василий Катанэ.

Сергей Обертас отметил, что информация о каких-либо нарушениях избирательного законодательства не поступала.

«Свое волеизъявление реализовали и осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, а также граждане, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

 

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