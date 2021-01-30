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30.01.2021 15:24
Организаторы несогласованных акций за Навального призывают людей к агрессии в отношении полицейских

В территориальные органы МВД России поступает информация, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий, намеченных на 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок.

Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подразделения МВД России и других правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.

«Предупреждаем, что любые насильственные действия в отношении сотрудников, невыполнение их законных требований будут пресекаться. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством», - сказала Ирина Волк.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске 31-го января будет ограничено движение автомобилей и пешеходов в местах возможного проведения несанкционированных акций в поддержку арестованного в Москве Навального.

Стражи порядка просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты (чтобы невольно не стать участником несогласованных публичных мероприятий), не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

Полиция призывает людей воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка.

Также стражи порядка рекомендуют гражданам предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников.

Полицейские напоминают о наказании за участие в несогласованных акциях. За несоблюдение законодательства Российской Федерации предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Участие в несогласованном публичном мероприятии может обернуться штрафом в размере до 20 тысяч рублей, обязательными работами или административным арестом на срок до 15-ти суток, а его организация - лишением свободы сроком до пяти лет.

Автор: Инна Шемаева
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В Челябинской области не проводят испытания китайской вакцины против ковида
26.01.2021 17:19
Южноуральцев приглашают к участию в акции «Заграничный паспорт за 5 дней»
26.01.2021 17:11
Технологии компании «Интерсвязь» сделают жизнь горожан более безопасной
26.01.2021 17:00
В Магнитогорске следят за развитием гражданского общества
26.01.2021 16:50
Театр оперы и балета возвращает Челябинску «гимн света и любви»
26.01.2021 16:42
В Челябинске массовая разборка возле пункта полиции закончилась стрельбой
26.01.2021 16:38
Школьникам Златоуста рассказали подросткам об опасности лайков
26.01.2021 16:37
Новая техника поможет Златоусту эффективнее устранять последствия ливней и снегопадов
26.01.2021 16:21
Текслер оценил результаты ребрендинга челябинского аэропорта
26.01.2021 15:59
Прокуратура заставила администрацию Челябинска выделить многодетной семье земельный участок
26.01.2021 15:49
В Миассе погибли собаки, запертые в грязной квартире на несколько недель
26.01.2021 15:42
В среду в Челябинской области без осадков
26.01.2021 15:40
Златоустовец бегал по городу в поисках работающего банкомата, чтобы перевести деньги мошенникам
26.01.2021 15:40
Алексей Текслер поблагодарил южноуральских полицейских за работу
26.01.2021 15:21
Полицейские Копейска задержали «наркоагронома»
26.01.2021 15:20
Жители Челябинска снова пожаловались на снежную свалку в неположенном месте
26.01.2021 14:50
Умная реклама в деле: как спасался южноуральский бизнес в 2020 году
26.01.2021 14:43
Экс-полицейская из Озерска, которая спрятала две иномарки, заплатит 3,5 миллиона рублей
26.01.2021 14:31
Текслер вручил награды сотрудникам ДПС, которые, рискуя жизнью, спасли детей
26.01.2021 14:07
В Снежинске силовики задержали высокопоставленную чиновницу
26.01.2021 14:05
ММК опубликовал операционные результаты за 2020 год
26.01.2021 13:57
Двум онкобольным пациенткам в Челябинске провели аутотрансплантацию стволовых клеток
26.01.2021 13:54
Кайфового полицейского задержали, когда он забирал «закладку»
26.01.2021 13:42
Итоги всероссийской дрифт битвы подвели в Челябинской области
26.01.2021 13:40
В Челябинской области за сутки пять классов одной школы отправили на карантин по ОРВИ
26.01.2021 13:37
В Челябинской области отец подозревается в избиении подростка
26.01.2021 13:23
Встреча ревизоров с активистом из Катав-Ивановска состоялась, несмотря на препятствия чиновников
26.01.2021 13:22
Военные назвали гибель курсанта, выпавшего из окна в Челябинске, несчастным случаем
26.01.2021 13:19
В Троицке коронавирус унес жизнь всеми любимого художника Николая Левшича
26.01.2021 12:32
Челябинск первым среди городов-миллионников РФ массово внедрит умное освещение
26.01.2021 12:30
Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском появятся три новых «лепестка»
26.01.2021 12:12
В Челябинске микроавтобус сбил девочку на санках
26.01.2021 12:11
Качество очистки Челябинска от рыхлого снега проверят кураторы комитета дорожного хозяйства
26.01.2021 12:02
Прокуратура взыскала 400 миллионов долгов по заработной плате
26.01.2021 12:01
В Челябинской области за сутки умерло 16 человек с подтвержденным ковидом
26.01.2021 11:44
Владов обратил внимание ГИБДД Челябинска на «самое уродливое место» проспекта Ленина
26.01.2021 11:41
Коронавирус оборвал жизнь главы КСП Коркинского района
26.01.2021 11:31
Российским инвалидам хотят выплачивать пенсии без заявлений
26.01.2021 10:59
В Челябинске нашли тело курсанта филиала военно-воздушной академии ВВС
26.01.2021 10:28
В Челябинске задержан полицейский под кайфом и с наркотой
26.01.2021 10:10
Медики дали рекомендации южноуральцам, переболевшим ковидом
26.01.2021 09:31
В нацпарке «Зигальга» проходит первый зимний маршрутный учет
25.01.2021 20:17
Александр Ангерт: «ТикТок – это бомба, так станьте для нее сапером!»
25.01.2021 18:15
В Историческом музее Челябинска презентовали выставку о Холокосте
25.01.2021 18:09
В трех городах Челябинской области вновь установятся НМУ
25.01.2021 18:05
Студенческие билеты и зачетки известных южноуральцев
25.01.2021 18:03
Во вторник в Челябинской области небольшой снег
25.01.2021 17:52
Анонсы событий и мероприятий на 26 января
25.01.2021 17:38
В Челябинске суд вынес приговор по делу о махинациях с подземным переходом
25.01.2021 17:34
Путин рассказал о дворце в Геленджике
25.01.2021 17:23
За эффективностью операций в ГКБ-6 Челябинска проследит «С-дуга»
25.01.2021 17:14
В Челябинской областной службе занятости отставка вслед за недавним назначением
25.01.2021 17:03
Сотрудники Росгвардии вынесли из полыхающего дома бабушку
25.01.2021 16:57
«Росконгресс» выпустил ролик о Челябинске и Магнитогорске
25.01.2021 16:53
Жители Магнитогорска отдали аферистке, которая пообещала помочь погасить кредит и заработать, почти полмиллиона рублей
25.01.2021 16:26
Как разворотная площадка Копейска стала яблоком раздора между перевозчиками Челябинска и местным МУПом
25.01.2021 16:21
Задержан челябинец, угрожавший расправой сотрудникам полиции
25.01.2021 16:18
Челябинский министр готовится к походу на перевал Дятлова
25.01.2021 16:15
Спортсмен-инвалид из Еткуля сдал тесты ГТО на золотой знак
25.01.2021 16:14
Южноуральцам, переболевшим ковидом, должны предложить программы реабилитации
25.01.2021 15:53
Южноуральские спасатели за год спасли почти тысячу человек
25.01.2021 15:16
Федерация профсоюзов Челябинской области стала победителем конкурса президентских грантов
25.01.2021 15:14
Челябинская организация заплатила 1,3 млн руб за ДТП, которое учинил их водитель
25.01.2021 15:14
В Челябинской области началось формирование нового состава Общественной палаты региона
25.01.2021 14:57
В Челябинске продолжают закрывать магазины за нарушения режима повышенной готовности
25.01.2021 14:54
Вместо радиоклуба апартаменты: областная прокуратура внесла представление мэрии Челябинска
25.01.2021 14:49
В минздраве Челябинской области новое назначение
25.01.2021 14:15
Незаконная добыча песка в Красноармейском районе вылилась в уголовные дела
25.01.2021 14:04
В горбольнице №8 Челябинска сменился главврач
25.01.2021 13:54
В Челябинске задержан организатор наркопритона
25.01.2021 13:48
В Челябинске махинации с подземным переходом вылились в уголовное дело
25.01.2021 13:41
В Челябинской области возбуждено почти 100 уголовных дел об открытии фирм на подставных лиц
25.01.2021 13:40
В Челябинске строят три детских сада для 670 малышей и большую школу
25.01.2021 13:39
В Челябинске открылся волонтерский центр
25.01.2021 13:22
На Алом поле Челябинска планируют установить памятник царю
25.01.2021 13:03
Южноуралец завоевал бронзу чемпионата России по греко-римской борьбе
25.01.2021 12:55
В полиции Озерска стало доброй традицией дарить коллегам на дни рождения портретные куклы
25.01.2021 12:50
Челябинцы рассказали, сколько им нужно денег для счастья
25.01.2021 12:44
В России хотят ограничить время для шумных ремонтов
25.01.2021 12:42
В России больше миллиона “умных счетчиков” станут нелегальными
25.01.2021 12:40
«Да, пил. Имею право!» Полицейского из Октябрьского района, которого поймали пьяным за рулем, до сих пор не уволили из органов
25.01.2021 12:15
Челябинские автомобилисты продолжают портить городские газоны
25.01.2021 12:02
Челябинцы не желают добровольно переселяться из аварийного жилья
25.01.2021 11:58
В Челябинске на уборку дорог вывели дополнительную технику
25.01.2021 11:55
В ГУФСИН по Челябинской области новый временный руководитель
25.01.2021 11:50
В Челябинской области почти 30 тысяч южноуральцев сумели побороть ковид
25.01.2021 11:46
Андрей Барышев поет песню Высоцкого
25.01.2021 11:36
Итоги опросов: Качество жизни в Челябинске улучшается, люди больше доверяют главе
25.01.2021 11:34
В Челябинске умер хирург, работавший в «красной зоне»
25.01.2021 11:16
В Челябинске снижается число безработных и растет количество самозанятых
25.01.2021 10:58
В челябинской больнице пожилой пациент свел счеты с жизнью
25.01.2021 10:55
Автомобилистов Челябинска предупредили об отключении светофоров
25.01.2021 10:46
Жители Челябинска продолжают выстраиваться в очереди, чтобы сдать бесплатный тест на COVID-19
25.01.2021 10:41
Минсоц проинформировал о графике выплат пособий южноуральцам
25.01.2021 10:34
В Агаповском районе при лобовом столкновении двух авто погиб водитель
25.01.2021 10:02
Южноуральские студенты отмечают Татьянин День
25.01.2021 09:35
В понедельник в Челябинской области мокрый снег
24.01.2021 19:25
Алексей Текслер положительно оценил новые трамваи Златоуста
24.01.2021 19:10
Ведущие хоккеисты «Трактора» провели мастер-класс для школьников Челябинска
24.01.2021 17:07
Алексей Текслер с сыном посетил «Таганай» и пообещал облегчить доступ к «Черной скале»
24.01.2021 16:03
Максим Пекарский развивает в Златоусте конный спорт
24.01.2021 15:47
В Челябинске «сотрудники» МЧС предлагают директорам школ за деньги решить вопрос с проверками
24.01.2021 15:32
В Старокамышинске 13-летняя девочка обгорела, готовя ужин
24.01.2021 15:22
Златоустовская «Уралочка» выиграла третий тур чемпионата России по водному поло
24.01.2021 14:07
Ушел из жизни многолетний руководитель ЧТПЗ Александр Федоров
24.01.2021 12:19
Омбудсмен Сударенко - о митинге в Челябинске: Меня порадовало, как сработали правоохранительные органы
24.01.2021 12:12
Теплоснабжение домов в Чурилово восстановлено
24.01.2021 11:42
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 43 тысячи
23.01.2021 18:25
Как в Челябинске прошел митинг в поддержку Навального
23.01.2021 16:48
Уже не тот, что раньше: копейчане ностальгируют по хлебу