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Организаторы несогласованных акций за Навального призывают людей к агрессии в отношении полицейских

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Организаторы несогласованных акций за Навального призывают людей к агрессии в отношении полицейских

В территориальные органы МВД России поступает информация, что организаторы несанкционированных публичных мероприятий, намеченных на 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального, призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок.

Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подразделения МВД России и других правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.

«Предупреждаем, что любые насильственные действия в отношении сотрудников, невыполнение их законных требований будут пресекаться. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством», - сказала Ирина Волк.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске 31-го января будет ограничено движение автомобилей и пешеходов в местах возможного проведения несанкционированных акций в поддержку арестованного в Москве Навального.

Стражи порядка просят граждан с пониманием отнестись к временным ограничениям, выбирать иные маршруты (чтобы невольно не стать участником несогласованных публичных мероприятий), не поддаваться на провокации и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

Полиция призывает людей воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка.

Также стражи порядка рекомендуют гражданам предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников.

Полицейские напоминают о наказании за участие в несогласованных акциях. За несоблюдение законодательства Российской Федерации предусмотрены административная и уголовная ответственность.

Участие в несогласованном публичном мероприятии может обернуться штрафом в размере до 20 тысяч рублей, обязательными работами или административным арестом на срок до 15-ти суток, а его организация - лишением свободы сроком до пяти лет.