Правительство Челябинской области переходит на новую площадку

Правительство Челябинской области переходит на новую площадку в виртуальном пространстве.

Как сообщает пресс-служба кабмина, официальный сайт правительства переходит на новую платформу в понедельник, 19 апреля.

Новая система управления сайтами создана при участии министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

По данным ведомства, в регионе на новую площадку уже переведены девять органов власти: министерство новых технологий и природных ресурсов, минпром, Главное контрольное управление, Главное управление юстиции, Главное управление лесами, Главное управление молодежной политики, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области, администрация Миасского городского округа, Центр информационно-технического обслуживания и Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска.

Одним из основных преимуществ перехода органов власти на единое веб-пространство является экономия бюджета: не нужно тратить средства на покупку доменных имен или услуги хостинга. Сайты размещены на серверах Центра обработки данных правительства Челябинской области, для каждого органа власти на домене gov74.ru создаются поддомены третьего уровня.

Новая площадка отличается единым стилем, наличие адаптивной мобильной версии, повышенной безопасностью системы управления сайтами, возможностью централизованного размещения контента и связанной навигацией.

Она позволяет создавать официальные сайты органов власти по готовым шаблонам в соответствии с требованиями ФЗ № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также концепцией ГосWEB, которой придерживаются федеральные органы власти.

До конца года на новую площадку планируется перевести сайты всех органов исполнительной власти Южного Урала.

На региональном уровне, кроме Челябинской области, единую системную архитектуру государственных сайтов используют Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Новосибирская область, Пермский и Приморский края.

Техподдержкой официальных сайтов, находящихся на новой платформе, займется Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий, подведомственный Минцифре Челябинской области.