Принято заявление от первого претендента на пост главы Миасса

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность Главы Миасского городского округа (Челябинская область) приняла заявление от первого претендента на должность мэра.

«На девять часов утра 15 марта секретариатом принят пакет документов от Легенчука Виктора Владимировича из Челябинска, 1966 года рождения, работающего в настоящее время в должности генерального директора ООО "Аргус групп М"», - сообщили в Собрании депутатов Миасса.

Напомним, третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов Миасского городского округа принята досрочная отставка главы Григория Тонких, который руководил муниципалитетом с 2018 года. Шестого марта был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы.

Технический секретариат конкурсной комиссии начал прием документов от претендентов на пост мэра начался 13 марта и продлится по 24 марта включительно.

Решение о регистрации кандидатов будет принято на предварительном заседании конкурсной комиссии (после проведения проверки представленной документации).

Конкурсная комиссия пока еще не сформирована. Она будет состоять из шести человек. Половина ее членов будет назначена губернатором, половина – Собранием депутатов округа. Парламентарии планируют принять необходимое решение на следующем заседании, 31 марта.