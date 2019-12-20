Рейтинг известности в Челябинской области по итогам 2019 года

В Челябинской области по итогам 2019-го года рейтинг известности, составленный социологами, возглавил глава региона Алексей Текслер (всего за несколько месяцев губернатор поднялся на первое место «десятки» с четвертой позиции, какую занимал по итогам первого полугодия).

Второе место в рейтинге, отмечают в челябинском филиале РАНХиГС, - у председателя Совета директоров ММК Виктора Рашникова (по итогам 2018-го года он был на шестой строчке по уровню известности).

На третьей строчке - депутат Государственной Думы РФ Валерий Гартунг, который год назад также входил в ТОП-3 по уровню известности.

Замыкает группу представителей региональной элиты с очень высоким уровнем известности председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Позиции в рейтинге известности вернулись к показателям по итогам прошлого года. В июне 2019-го он занимал шестую строчку.

На пятом месте, как и полгода назад, бизнесмен, совладелец «Урало-Сибирская металлургическая компания» и холдинга «Ариант» Александр Аристов.

Шестое место в рейтинге - у главы Челябинска Натальи Котовой. Наталья Петровна - первая в истории Челябинска женщина-градоначальник, находящаяся в последние месяцы в самом центре информационной повестка. Ее известность неуклонно растет, о чем свидетельствуют данные социологических опросов.

На седьмом месте в рейтинге известности находится президент ГК «Бовид» и директор хоккейного клуба «Трактор» Борис Видгоф (ранее занимал в рейтинге 13-е место).

Восьмое место по степени известности - у первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт.

На девятой позиции рейтинга - министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

Замыкает ТОП-10 рейтинга известности руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Анна Козлова, которая год назад была на 13-м месте, а в июне текущего уже находилась в десятке наиболее известных представителей региональной элиты.

«Обращаясь к рассмотрению первой десятки рейтинга известности, отметим, что в качестве факторов, влияющих на уровень известности, по нашей оценке, фиксируется активное присутствие в информационном пространстве, а также время, которое та или иная персона общается с населением. Несомненно, играет свою роль и участие в массовых политических кампаниях», - отмечают социологи.