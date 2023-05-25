Руководитель фракции справедливороссов в Заксобрании прокомментировал обращение губернатора

После 36 заседания Заксобрания, которое состоялось сегодня, 25 мая, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Заксобрании Василий Швецов поделился мнением по поводу обращения губернатора.

«2022 год действительно ознаменовался историческими событиями для всей страны. Правительству области приходилось в непростой политической и экономической ситуации проводить бюджетную политику. Изначально при планировании бюджета предусматривалась индексация расходов относительно предшествующего 2021 г. на 4%. Однако последующие события привели к тому, что неизбежно требовалась корректировка программ и мероприятий в сторону увеличения затрат. Потому что фактический показатель инфляции в 2022 году составил, по данным Центробанка, 11,9%. В этой ситуации важным было полноценное обеспечение финансирования программ и мероприятий, предусмотренных бюджетом области, чтобы компенсировать фактические ценовые изменения.

Надо отдать должное, что по большинству программ, особенно социальных, эта задача была выполнена. Для этого скорректировали бюджетные ассигнования по доходам и расходы. Это здравоохранение, образование, дорожное хозяйство, экология. Принят целый пакет мер на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО и их семей.

В то же время фракцией «СРЗП» были обозначены вопросы, по которым правительство должно вести более качественную работу. Считаем необходимым совершенствование практики принятия и бюджета, и обеспечения его прозрачности. Бывает, что в ту или иную статью закладываются резервы, но непонятно, что эти ассигнования являются резервами. Есть вопросы к качеству обоснованности подготовки проектно-сметной документации и их экспертиз при строительстве объектов коммунальной сферы. Но, конечно, это не умаляет значение в целом той большой работы, которая была проведена в 2022году», — сказал Василий Швецов.