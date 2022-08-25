Справедливороссы Челябинска – о девальвации звания Почетный гражданин

В Челябинске состоялось заседание комиссии городской Думы по местному самоуправлению. Среди прочих вопросов депутаты обсуждали кандидатуры челябинцев, претендующих на присуждении звания «Почетный гражданин города Челябинска. Депутаты фракции «Справедливая Россия» высказались против кандидатуры Виталия Рыльских.

Точку зрения справедливороссов пояснил депутат Андрей Зеленин: «Мы не оспариваем вклада, который вносит Рыльских В.П. в общественно-политическую и экономическую жизнь нашего города. Однако речь идет совсем о другом. Мы считаем, что к представлению для награждения званием Почетного гражданина не может быть допущен человек, ранее подвергавшийся уголовному преследованию, даже если эта судимость погашена. Это – общественная награда лучшим из лучших, чья безупречная репутация на протяжении всей жизни должна стать образцом для других жителей города. Поэтому не только его настоящее, но и прошлое не должны вызывать никаких вопросов. Понятие «чистая биография» в этом смысле имеет принципиальное значение. В противном случае это нивелирует награду».

«Не все с нами согласились. Высказывалось мнение, что надо обратиться к канонам православия и христианскому прощению. Да кто ж против! Но зачем подменять понятия: мы говорим не о прощении, а о вознаграждении человека. Простить, не значит представить образцом.

Много говорилось о том, что Виталий Павлович - благотворитель, активно помогающий церкви. Что ж, это можно только приветствовать. Но нам всегда казалось, что благие дела — это личная, даже интимная потребность человека. Далеко не всегда она должна конвертироваться в награды и почетные звания.

И еще один немаловажный факт: в последние годы появилась практика награждения депутатами званием Почетного гражданина города…своих коллег-депутатов. Прямо как у классика «Ну как не порадеть родному человечку!» Не уверены, что это добавляет депутатскому корпусу уважения горожан. Считаем, что даже подобную возможность надо исключить. В конце концов, горожане и так оказали нам доверие, избрав своими депутатами», - высказал свою позицию депутат Дмитрий Григорчик.

Жесткую позицию по этому вопросу заняло и региональное отделение партии, рекомендовавшее депутатам не поддерживать данную кандидатуру. Более того, справедливороссы разработали поправки к закону о награждении званием Почетного гражданина города, которые помогут избежать подобных коллизий.