Текслер обсудил с Матвиенко развитие Челябинской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и председателем Заксборания Владимиром Мякушем.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на встрече обсудили социально-экономическое развитие Челябинской области.

Валентина Матвиенко отметила, что Челябинская область является важным регионом для экономического развития страны и промышленности. По ее словам, в рамках Дней Челябинской области прошел заинтересованный диалог во всех комитетах.

В свою очередь губернатор Челябинской области подчеркнул значимость личного участия и обсуждения актуальных вопросов с сенаторами в рамках работы комитетов. Алексей Текслер озвучил, что все предложения по оказанию поддержки региону в социально-экономическом развитии учтены в проекте постановления Совета Федерации.

«Сегодня постановление по итогам рассмотрения вопросов региона достаточно обширное и касается всех сфер. В первую очередь социальной сферы, есть конкретные решения, предложения – это и строительство новых больниц, и дополнительные деньги в инфраструктуру, ЖКХ, дороги, газификацию региона. Также обсуждали межбюджетные отношения, возможность индексации дотаций на выравнивание, которые позволяют субъекту получать больше средств, тоже здесь получили поддержку от Совета Федерации. Уверен, что вместе с Советом Федерации сможем эти вопросы продвинуть и в Правительстве. Я считаю, что Дни Челябинской области в Совете Федерации прошли крайне успешно, главное – полезно и результативно», – сказал Алексей Текслер.

Кроме того, Алексей Текслер и Валентина Матвиенко открыли в верхней палате парламента выставку об основных направлениях отраслевого развития Челябинской области. Там представили продукцию металлургических, машиностроительных и инновационных предприятий, информация об автомобиле- и тракторостроении.

На экспозиции представлены образцы традиционного для Челябинской области декоративно-прикладного искусства. Особое место на выставке занял фрагмент метеорита, упавшего на Южном Урале 15 февраля 2013 года.