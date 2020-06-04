Текслер раскритиковал некоторых глав за нерасторопность при расселении и потребовал ускориться

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал глав отдельных муниципалитетов за отставание в работе по переселению граждан из аварийного жилья и поставил задачу на год раньше запланированного ликвидировать аварийный жилой фонд.

Серьезный разговор губернатора с главами состоялся в ходе совещания по вопросам ликвидации аварийного жилищного фонда.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Челябинской области необходимо к 2025 году расселить 188 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Жилищные условия улучшат более 10 тысяч южноуральцев, проживающих в 500 непригодных для проживания домах.

Алексей Текслер поставил областному минстрою задачу выполнить показатель по расселению на год раньше – к 31 декабря 2023 года.

В 2020 году в Челябинской области было значительно увеличено финансирование программы расселения из аварийного жилья. Изначально регион планировал направить на эти цели в текущем году 1,9 миллиарда рублей. Затем фонд содействия реформированию ЖКХ досрочно одобрил заявку Южного Урала на предоставление финансовой поддержки, которая планировалась к получению в 2021 году. В итоге область дополнительно получит 454 миллиона рублей и в общей сложности в 2020 году направит на расселение граждан из непригодного жилья 2,3 миллиарда рублей.

«Мы целенаправленно каждый год увеличиваем объем финансирования на расселение аварийного жилищного фонда, - отметил губернатор Алексей Текслер и подчеркнул. –Это дает свои результаты. Показатель федерального проекта в прошлом году перевыполнен, показатель текущего года на сегодняшний день уже достигнут, и мы движемся дальше, решая проблемы людей».

Муниципалитеты уже получают дополнительные почти полмиллиарда рублей и должны заключить контракты на стройку в этом году. Города и районы уже проводят аукционы по выкупу квартир для переселения жителей. Но в ряде муниципалитетов власти не торопятся исполнять поставленные задачи. Несмотря на то, что строительный сезон уже давно в самом разгаре, в отдельных районах не отыграны аукционы и медленными темпами идет контрактование работ.

«Коллеги, нужно активно включиться в работу. Строительный сезон уже давно в разгаре. А если еще конкурсы не провели, вы когда собираетесь эти дома вводить? Мне совершенно непонятно», - обратился к нерасторопным главам Алексей Текслер и потребовал ускорить темпы работ.

Губернатор также обратил внимание глав на еще один очень важный момент в переселении. Подавляющая часть средств, выделяемых на расселение жителей из ветхо-аварийных домов, должна быть направлена на строительство жилья или покупку квартир в новых домах. Такой подход позволяет не только сокращать аварийный жилой фонд, но и инвестировать в строительную отрасль (что очень важно для поддержки строителей, столкнувшихся с проблемами в условиях угрозы распространения коронавируса).

«Преимущественно деньги на расселение домов должны идти на инвестирование строительства, то есть на стройку новых домов. Или квартиры должны приобретаться на первичном рынке нового жилья», - подчеркнул Алексей Текслер.

По словам главы региона, не во всех муниципалитетах на сегодня ведется строительство нового жилья. Но в большинстве территорий выделенные на переселение средства инвестируют именно в строительство. «Это, безусловно, важно. Во многих муниципалитетах дома не строились с советских времен»», - подчеркнул Алексей Текслер.

Для переселения граждан администрации муниципалитетов строят полностью дом для переселенцев (как в Сатке), либо покупают квартиры в новых домах (как, например, в Кыштыме).

Как сообщили в администрации Саткинского района, в начале 2020 года в Саткинском районе для переселенцев построили новый 10-этажный дом на улице Металлургов по областной адресной программе «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилфонда в Челябинской области» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В новом доме были приобретены 207 квартир общей площадью девять тысяч 630 квадратных метров для жителей 17 аварийных домов Сатки, Бакала и Бердяуша.

В Кыштыме для жителей аварийных домов приобрели квартиры в нескольких новостройках. Как сообщили в мэрии Кыштыма, в начале июня 2020 года ключи от своих новых благоустроенных квартир получили 27 семей, во второй половине июня ожидается переезд ещё 12 семей. По словам начальника жилищного отдела администрации Кыштымского городского округа Евгении Лапшенковой, до конца года планируется переселить еще три аварийных дома. Для жителей из аварийного жилищного фонда построят ещё одну многоэтажку. Всего в этом году новоселье отметят 70 кыштымцев.

Челябинская область готова и дальше опережающими темпами решать проблему аварийного жилья. Регион уже направил заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ с просьбой согласовать план ускоренной реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда и перенести средства с 2023-2024 годов на 2021-2022 годы, что позволит досрочно завершить реализацию национального проекта.

Кроме того, Алексей Текслер поставил главам муниципалитетов задачу обратить особое внимание на содержание многоквартирных домов. У некоторых домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, несущие конструкции не повреждены. Просто за зданиями не следили должным образом. И у таких домов, чаще всего, накапливаются и огромные долги за коммуналку. Главам необходимо помочь организовать должное управление такими домами и их ремонт. Усилив эту работу, можно сократить число домов, признающихся аварийными.