Текслер уехал в Узбекистан

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Узбекистане, где возглавляет российскую делегацию на III Форуме глав регионов стран ШОС.

В рамках форума Алексей Текслер примет участие в пленарном заседании. В этом году оно посвящено перспективам развития внутрирегиональной торговли ШОС. Кроме этого запланированы встречи с членами правительства Узбекистана, а также с хокимом Бухарской области Узбекистана Ботиром Зариповым и хакимом Ташкента Джахонгриром Артыкходжаевым.

«Центральным событием Форума станет открытие шоу-рума продукции регионов нацчасти Форума. Напомним, национальная часть - это региональная структура, в состав которой входят главы субъектов РФ и представляют в Форуме интересы страны и своего субъекта в сфере торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, культурно-гуманитарного межрегионального сотрудничества», - сообщили вы пресс-службе губернатора региона.

Так, на стенде шоу-рума сегодня располагаются компании четырех регионов: две от Астраханской области, пять – от Самарской, четыре – от Омской области. От Челябинской области в шоу-руме представлена продукция АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод», ООО «Ресурс», ООО «Алсо», ООО «ДСТ Урал», ООО «Нефть-сервис», ИП Валеев Т.Р., ООО «Триумф», ООО «Завод СпецАгрегат».