Текслер встретился с Мироновым

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с председателем партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», лидером фракции, депутатом Государственной Думы Сергеем Мироновым.

Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, в ходе встречи Текслер и Миронов обсудили вклад, который вносит региональное отделение партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в развитие региона и участие в оказании помощи Донбассу.

«Одна из основных задач – это помощь жителям Донбасса. За нами закреплены несколько территорий: Волноваха и Ясиноватая. Мы активно там работаем, постоянно оказываем помощь, в том числе гуманитарную. "Справедливая Россия" в этом направлении тоже активно работает. Это история, которая всех объединила вне зависимости от партийной принадлежности», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что Челябинская область организует отдых и оздоровление порядка 800 детей из Донбасса.

Сергей Миронов оценил большой вклад Челябинской области в поддержку Донбасса и поблагодарил Алексея Текслера за совместную работу.