Учреждения ГУФСИН Челябинской области вовсю готовятся к всероссийскому голосованию

В учреждениях ГУФСИН России по Челябинской области началась подготовка к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которое состоится первого июля.

В главном управлении ФСИН региона создана рабочая группа по подготовке и проведению голосования. Разработан и утвержден план основных организационно-практических мероприятий.

В следственных изоляторах области образованы четыре участка, в которых будет осуществляться голосование лиц, содержащихся под стражей.

На сегодняшний день избирательным правом в учреждениях ГУФСИН области обладают свыше 2300 подозреваемых и обвиняемых, а также около 120 осужденных к наказаниям в виде принудительных работ.

Как рассказала агентству "Урал-пресс-информ" начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова, реализовать свое избирательное право также смогут более 150 человек, находящихся под домашним арестом. В день выборов представители избирательных комиссий придут к ним по месту жительства.

В настоящее время сотрудниками уголовно-исполнительной системы проводится работа, направленная на информирование граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях, об их избирательных правах, порядке и процедуре голосования.

Голосование первого июля будет организовано с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

По словам Ольги Емельяновой, в учреждениях ГУФСИН региона традиционно очень высокий процент голосующих.