В Челябинске по подозрению в получении взятки арестована замминистра строительства и инфраструктуры региона

Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяны Антоновой, подозреваемой в получении взятки в особо крупном размере. Она задержана. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемая в 2016-2017 годах получила взятку в сумме 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

"Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", - сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Татьяна Антонова задержана и доставлена на допрос.

Как сообщил собственный источник агентства "Урал-пресс-информ", в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области сейчас работают силовики. В рамках оперативно-следственных мероприятий изымаются документы. По данным собеседника, это может быть связано с уголовным делом о мошенничестве при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена Михаила Азаматова, который занимался строительством биатлонного комплекса. Оно касалось исполнения законодательства должностными лицами города и МАУДОД «СДЮСШОР № 1» при расходовании субсидий на строительство .

Выполнение работ по реконструкции лыжного стадиона со строительством биатлонного комплекса было поручено администрацией Златоуста «непрофессиональному» заказчику – детско-юношеской спортшколе. Руководителями спортшколы без проведения торгов заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ с ООО «Стройснаб» и подписаны дополнительные соглашения к нему, существенно изменяющие условия выполнения обязательств в части оплаты заказчиком работ путем незаконного перечисления авансирования на счет подрядной организации.

Недобросовестным подрядчиком суммы поступивших авансовых платежей на цели строительства стадиона и биатлонного стрельбища в размере более 27 миллионов рублей не использовались. Объект спорта до настоящего времени не введен в эксплуатацию.