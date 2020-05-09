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Потребовалась госпитализация

В Челябинске в результате коммунальной аварии три человека получили ожоги ног

Политика
Вчера, 20:46

В Челябинске сегодня, девятого мая, в результате коммунальной аварии три человека получили ожоги ног, двоим потребовалась госпитализация.

ЧП на тепловых сетях по улице Дзержинского (в частном секторе Ленинского района) произошло ранним утром. В горбольницу №6  с ожогами 3а-3б степени голени и стоп были доставлены 65-летний мужчина и сорокалетняя женщина. Кроме того, медики провели осмотр и оказали необходимую помощь 86-летней пенсионерке, получившей ожог второй степени стоп. Пожилая женщина отказалась от госпитализации.

Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, в настоящий момент прорыв локализован, горячее водоснабжение всем потребителям Ленинского района восстановлено.
Власти отмечают: все объекты компании АО «УСТЭК-Челябинск» застрахованы - если вследствие инцидента будет нанесен ущерб здоровью людей или их имуществу, страховая компания возместит его в установленном законом порядке. 

В настоящий момент известно, что в результате аварии ущерб нанесен 30-ти домовладениям. Начиная с сегодняшнего дня специалисты УСТЭК уже начали придомовой обход. Ситуацию держит на контроле администрация Ленинского района.

Памятка о действиях, которые необходимо выполнить в случае возникновения страхового события, будет размещена в ближайшее время на сайте АО «УСТЭК‑Челябинск».

 

 

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