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В Челябинске вынесен приговор убийцам, которых полиция искала больше десяти лет

Политика
Сегодня, 18:20
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске вынесен приговор в отношении убийц молодой пары из Еткульского района, которое было совершено 12 лет назад. 

Осужденные считали, что парень и девушка обладали сведениями об исчезновении их приятеля, поэтому вывезли их в лес и жестоко расправились с ними. Труп молодого человека до сих пор не найден.

Сегодня, шестого апреля, Челябинский областной суд на основании единогласного обвинительного вердикта, вынесенного 25 февраля 2020 года коллегией присяжных заседателей, огласил приговор в отношении четырех жителей региона: Эдуарда Кургина, Андрея Кургина, Артура Еприкяна и Ивана Юдакина. Они признаны виновными в убийстве 23-летней Олеси Трофимовой и ее парня Алексея Щелканова, которые пропали еще в июле 2007 года.

Как стало известно, общий друг осужденных пропал в Еткульском районе в 2007 году. Подсудимые тогда посчитали Олесю Трофимову и Алексея Щелканова причастными к его исчезновению.

"Установлено, что по предварительной договоренности между собой, с целью получения от потерпевших Трофимовой и Щелканова сведений об исчезновении приятеля подсудимых, а также с целью их убийства, вывезли потерпевших на территорию Еткульского района, где все вместе удерживали потерпевших против их воли, применяли насилие, а также высказывали угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Потерпевшие таких сведений не сообщали и отрицали свою осведомленность. Тогда с помощью веревки и провода осужденные потерпевших задушили. Труп молодого человека они спрятали на заболоченном участке местности, а тело молодой девушки закопали в земляной яме.

Скелетированные останки женщины стражи порядка нашли лишь в мае 2018 года. Труп мужчины до сих пор не найден.

Приговором суда осужденному Эдуарду Кургину назначено наказание в виде 18 с половиной лет лишения свободы, Андрея Кургина суд пприговор к 23 годам лишения свободы, Артура Еприкяна - к 16-ти лет и Ивана Юдакина - к 18-ти. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования о взыскании с каждого по одному миллиону рублей в счет возмещения морального вреда.

 

Автор: 
Инна Шемаева
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