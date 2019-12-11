В Челябинске задержали гастролеров из Екатеринбурга

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в совершении краж из магазинов известных торговых сетей. Ими оказались ранее судимые жители Свердловской области. Стражи порядка проверяют их на причастность к другим преступлениям.

В отдел полиции Центрального района Челябинска обратились трое представителей разных торговых сетей с заявлениями о кражи товаров из магазинов. Сотрудники отдела уголовного розыска районного отдела полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором передвигаются подозреваемые.

Ориентировка незамедлительно была направлена всем наружным нарядам, введен план «Перехват». В ходе проведения мероприятия, сотрудниками полка дорожно-патрульной службы подозреваемые задержаны. Ими оказались ранее судимые жители Свердловской области.

«Сотрудниками полиции установлено, что злоумышленники, воспользовавшись услугами частной компании по перевозке пассажиров, 9 декабря текущего года приехали в город Челябинск и совершили кражи из магазинов известных торговых сетей. При задержании в салоне автомашины полицейскими обнаружена и изъята похищенная продукция»,- сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Данное преступление раскрыто полицейскими в максимально короткий период времени благодаря не только профессиональным действиям сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, но и своевременному обращению потерпевших в полицию», - сообщил начальник отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску Марат Минзагиров.

Полицейские напоминают челябинцам, что в случае совершения в отношении них каких-либо противоправных деяний, нужно сразу обращаться в полицию. Заявления принимаются круглосуточно.