В Челябинской области число проголосовавших за два часа выросло на 1,77%

В Челябинской области за два часа число проголосовавших избирателей выросло на 1,77 процента или на 46 с небольшим тысяч. За предшествовавшие им два часа прирост был больше – 3,03%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской областной избирательной комиссии, по состоянию на 18 часов явка составила 31,06% (на 16 часов - 29,29%). За два часа проголосовало 46 тысяч 20 человек (ранее за два часа свой выбор сделали 78 тысяч 951 человек). Всего к настоящему моменту воспользовались своим избирательным правом 807 тысяч 964 южноуральца из 2 миллионов 601 тысячи 246 жителей, включенных в списки для голосования.

Пять лет назад, на выборах депутатом регионального парламента шестого созыва, явка на 18 часов была выше – 34,25%

Южноуральцы смогут сделать свой выбор до 20 часов 13 сентября. Открыто 2 тысячи 321 избирательный участок. Все участки работают в штатном режиме, уточнили в облизбиркоме.

Выборы проходят с соблюдением всех правил безопасности: выдерживается социальная дистанция, на входе избиратели получают маски и перчатки, одноразовую ручку, у них измеряют температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывают на расстоянии.

Фото: облизбирком