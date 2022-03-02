02.03.2022
В Челябинскую область прибыли 33 беженца из ДНР и ЛНР
02.03.2022
В Челябинскую область прибыли 33 беженца из ДНР и ЛНР
02.03.2022
Экс директора «Гринфлайта» признали банкротом
02.03.2022
В Челябинской области губернатор и начальник ФСБ региона обсудили насущные вопросы
02.03.2022
В Германии заявили о готовности к прекращению поставок российского газа
02.03.2022
«Северсталь» полностью прекращает экспорт в Европу
В Челябинской области губернатор и начальник ФСБ региона обсудили насущные вопросы
02.03.2022
Скотт Риттер: Это операция, которая разоружит Украину
02.03.2022
В Германии заявили о готовности к прекращению поставок российского газа
02.03.2022
«Северсталь» полностью прекращает экспорт в Европу
02.03.2022
Российские силовики просят граждан РФ не верить сайтам-«лазутчикам» и не сдавать Украине и Западу своих родных-военных
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022