В Челябинской области на 12 часов проголосовало 22,64% избирателей

По состоянию на 12 часов явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания седьмого созыва в Челябинской области и органов местного самоуправления составила 22,64%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской областной избирательной комиссии, к полудню проголосовало 588 тысяч 863 южноуральца. Всего в списки избирателей включено 2 миллиона 601 тысяча 246 жителей.

Южноуральцы смогут сделать свой выбор до 20 часов 13 сентября. Открыто 2 тысячи 321 избирательный участок. Все участки работают в штатном режиме, уточнили в облизбиркоме.

Наиболее активны избиратели в Нагайбакском, Пластовском, Троицком и Уйском районах. Пока низкая явка в Курчатовском, Калининском, Советском и Центральном районах Челябинска, в Златоусте.

Выборы проходят с соблюдением всех правил безопасности: выдерживается социальная дистанция, на входе избиратели получают маски и перчатки, одноразовую ручку, у них измеряют температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывают на расстоянии.

Фото облизбиркома