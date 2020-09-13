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В Челябинской области на 14 часов проголосовало более четверти избирателей

Политика
Сегодня, 15:31
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Автор: 
Любовь Юрина

По состоянию на 14 часов явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания седьмого созыва в Челябинской области и органов местного самоуправления составила 26,26%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской областной избирательной комиссии, к 14 часам проголосовало 682 тысячи 993 южноуральца. Всего в списки избирателей включено 2 миллиона 601 тысяча 246 жителей.

Пять лет назад, на выборах депутатом регионального парламента шестого созыва, явка была выше – 29,75%

Южноуральцы смогут сделать свой выбор до 20 часов 13 сентября. Открыто 2 тысячи 321 избирательный участок. Все участки работают в штатном режиме, уточнили в облизбиркоме.

Выборы проходят с соблюдением всех правил безопасности: выдерживается социальная дистанция, на входе избиратели получают маски и перчатки, одноразовую ручку, у них измеряют температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывают на расстоянии.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области
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