В Челябинской области на 14 часов проголосовало более четверти избирателей
По состоянию на 14 часов явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания седьмого созыва в Челябинской области и органов местного самоуправления составила 26,26%.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской областной избирательной комиссии, к 14 часам проголосовало 682 тысячи 993 южноуральца. Всего в списки избирателей включено 2 миллиона 601 тысяча 246 жителей.
Пять лет назад, на выборах депутатом регионального парламента шестого созыва, явка была выше – 29,75%
Южноуральцы смогут сделать свой выбор до 20 часов 13 сентября. Открыто 2 тысячи 321 избирательный участок. Все участки работают в штатном режиме, уточнили в облизбиркоме.
Выборы проходят с соблюдением всех правил безопасности: выдерживается социальная дистанция, на входе избиратели получают маски и перчатки, одноразовую ручку, у них измеряют температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывают на расстоянии.
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