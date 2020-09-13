В Челябинской области на 16 часов проголосовало около 30% избирателей

В Челябинской области к 16 часам пришли на избирательные участки и проголосовали порядка 30 процентов жителей, включенных в списке избирателей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской областной избирательной комиссии, по состоянию на 16 часов явка составила 29,29%. За два часа проголосовало 78 тысяч 951 человек. Всего к настоящему моменту воспользовались своим избирательным правом 761 тысяча 944 южноуральца из 2 миллионов 601 тысячи 246 жителей, включенных в списки для голосования.

Пять лет назад, на выборах депутатом регионального парламента шестого созыва, явка была чуть выше – 29,75%

Южноуральцы смогут сделать свой выбор до 20 часов 13 сентября. Открыто 2 тысячи 321 избирательный участок. Все участки работают в штатном режиме, уточнили в облизбиркоме.

Выборы проходят с соблюдением всех правил безопасности: выдерживается социальная дистанция, на входе избиратели получают маски и перчатки, одноразовую ручку, у них измеряют температуру. Паспорт членам избирательной комиссии показывают на расстоянии.