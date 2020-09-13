В Челябинской области на 20 часов проголосовало 32,75% избирателей

В Челябинской области по состоянию на 20 часов явка на выборах депутатов Законодательного собрания и органов местного самоуправления составила 32,75 процента.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской областной избирательной комиссии, к 20 часам проголосовало 852 тысячи 59 южноуральцев из 2 миллионов 601 тысячи 246 жителей, включенных в списки для голосования.

Все 2 тысячи 321 избирательных участка закрылись в 20 часов. Начался подсчет голосов.

Пять лет назад, на выборах депутатом регионального парламента шестого созыва,

Пять лет назад, когда южноуральцы выбирали депутатов Законодательного собрания области шестого созыва, явка на 20 часов была выше – 34,25%. К тому же тогда участки работали до 22 часов. В итоге явка составила 41,22%. В этом году парламентариев избирали в течение трех дней, но южноуральцы оказались менее активны.