ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области всех членов избирательных комиссий проверят на коронавирус

Политика
Сегодня, 12:37
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области в течение июня проверят на коронавирусную инфекцию COVID-19 всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения региона Юрием Семеновым.

Всего планируется обследовать 20 тысяч 660 членов избирательных комиссий, в том числе 525 членов территориальных избиркомов и 20 тысяч 660 членов участковых избирательных комиссий.

Забор биометариала от членов ТИК и УИК будет проводиться до 28 июня. Затем его направят ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области» для исследования.

О результатах проведенных исследований комиссии будут проинформированы до 30 июня.

На среду, первое июля, назначено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен нерабочим. При этом россияне смогут проголосовать и в течение шести дней до назначенной даты, начиная с 25 июня.

Как сообщили в ЦИК, с пятого июня до 21 июня (до 14 часов по московскому времени) россияне могут подать заявление о голосовании вне помещения для голосования через портал ЕПГУ. С 16 июня до 17 часов первого июля можно будет подать соответствующее заявление в свою участковую комиссию.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Коронавирус
Политика
Сегодня, 12:35
Челябинский адвокат проиграл иск к правительству, в котором настаивал, что режим самоизоляции – незаконен
Общество
Сегодня, 11:33
В Челябинской области число заболевших коронавирусом превысило 4 тысячи
Общество
Сегодня, 10:25
Роспотребнадзор пока не разрешил купание южноуральцев в озерах, да и к качеству воды есть вопросы
Общество
Сегодня, 09:25
Два медучреждения Челябинской области временно прекратили прием пациентов
28.05.20 17:33
На сайте Госуслуг будут собирать подписи за кандидатов в депутаты ЗСО Челябинской области
21.05.20 14:44
В структуре правительства Челябинской области новое назначение
14.05.20 16:58
Директор Челябоблинвестстрой, обвиняемый в получении взятки, пока не уволен, но руководить будет другой
08.05.20 13:08
Текслер откорректировал структуру органов исполнительной власти региона
17.04.20 14:32
Текслер: Все планы по поддержке ветеранов будут выполнены в полном объеме
17.04.20 14:28
В Челябинске таксисты вышли на стихийный митинг из-за потери доходов
10.04.20 16:58
Текслер: Я не вижу необходимости отменять выборы в ЗСО
09.04.20 13:12
Правительство Челябинской области не отправят на карантин в полном составе
06.04.20 11:09
Омбудсменом Челябинской области удаленно назначена Юлия Сударенко
27.03.20 15:49
Андрей Минченко назначен замминистра экономического развития
Культура
Сегодня, 11:33
С добрым утром, Урал!
Для вас играет Элизбар
Общество
Сегодня, 10:25
Роспотребнадзор пока не разрешил купание южноуральцев в озерах, да и к качеству воды есть вопросы
Новости
Сегодня, 12:35
Политика
Челябинский адвокат проиграл иск к правительству, в котором настаивал, что режим самоизоляции – незаконен
Сегодня, 11:56
Происшествия
За долги перед работниками и энергетиками в отношении руководителя ЖКХ возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:54
Происшествия
Силовики провели обыски у лидера челябинских нацболов
Сегодня, 11:35
Среда обитания
Питьевая вода в Челябинской области не идеальна, но хотя бы без кишечных бактерий и вирусов
Сегодня, 10:33
Происшествия
Огнеборцы Челябинска спасли два поселка от крупных пожаров
Материалы рубрики
Сегодня, 12:35
Политика
Челябинский адвокат проиграл иск к правительству, в котором настаивал, что режим самоизоляции – незаконен
29.05.20 12:53
Политика
Текслер возобновляет поездки по муниципалитетам
28.05.20 17:33
Политика
На сайте Госуслуг будут собирать подписи за кандидатов в депутаты ЗСО Челябинской области
08.05.20 13:08
Политика
Текслер откорректировал структуру органов исполнительной власти региона
17.04.20 14:28
Политика
В Челябинске таксисты вышли на стихийный митинг из-за потери доходов
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика