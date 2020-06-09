В Челябинской области всех членов избирательных комиссий проверят на коронавирус

В Челябинской области в течение июня проверят на коронавирусную инфекцию COVID-19 всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения региона Юрием Семеновым.

Всего планируется обследовать 20 тысяч 660 членов избирательных комиссий, в том числе 525 членов территориальных избиркомов и 20 тысяч 660 членов участковых избирательных комиссий.

Забор биометариала от членов ТИК и УИК будет проводиться до 28 июня. Затем его направят ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области» для исследования.

О результатах проведенных исследований комиссии будут проинформированы до 30 июня.

На среду, первое июля, назначено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен нерабочим. При этом россияне смогут проголосовать и в течение шести дней до назначенной даты, начиная с 25 июня.

Как сообщили в ЦИК, с пятого июня до 21 июня (до 14 часов по московскому времени) россияне могут подать заявление о голосовании вне помещения для голосования через портал ЕПГУ. С 16 июня до 17 часов первого июля можно будет подать соответствующее заявление в свою участковую комиссию.