В городскую думу Челябинска придут новые люди: сегодня, девятого февраля, политике депутаты рассмотрели вопрос об избрании персональных составов постоянных думских комиссий (необходимость пополнить составы возникла в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Дмитрия Тарасова и Юлии Синицыной).
Как сообщает пресс-служба гордумы, на должность заместителя председателя комиссии по социальной политике была предложена кандидатура Ларисы Демчук.
Избранные в думу Челябинска Тамара Телюлюева, из Совета депутатов Центрального района, войдет в основной состав комиссии по соцполитике и в дополнительный состав комиссии по местному самоуправлению.
Михаил Топоровский, делегированный из Совета депутатов Тракторозаводского района, войдет в основной состав комиссии по городскому хозяйству и градостроительству и в дополнительный состав комиссии по бюджету, экономике и межмуниципальному сотрудничеству.
Окончательно новый состав постоянных комиссий будет утвержден на заседании городской думы 16-го февраля 2021-го года.