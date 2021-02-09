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В городскую думу Челябинска придут новые люди

В городскую думу Челябинска придут новые люди: сегодня, девятого февраля, политике депутаты рассмотрели вопрос об избрании персональных составов постоянных думских комиссий (необходимость пополнить составы возникла в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Дмитрия Тарасова и Юлии Синицыной).

Как сообщает пресс-служба гордумы, на должность заместителя председателя комиссии по социальной политике была предложена кандидатура Ларисы Демчук.

Избранные в думу Челябинска Тамара Телюлюева, из Совета депутатов Центрального района, войдет в основной состав комиссии по соцполитике и в дополнительный состав комиссии по местному самоуправлению.

Михаил Топоровский, делегированный из Совета депутатов Тракторозаводского района, войдет в основной состав комиссии по городскому хозяйству и градостроительству и в дополнительный состав комиссии по бюджету, экономике и межмуниципальному сотрудничеству.

Окончательно новый состав постоянных комиссий будет утвержден на заседании городской думы 16-го февраля 2021-го года.