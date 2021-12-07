07.12.2021
В Челябинске 173 семьи сменили аварийное жилье на новые квартиры
07.12.2021
Авиадебоширов начнут усмирять спецсредствами
07.12.2021
Владимир Путин и Джо Байден обсудят сегодня «плачевные отношения» России и США
07.12.2021
За сутки заболело ковидом 633 южноуральца, умер 31 человек
07.12.2021
В квартиры жителей домов на Копейском шоссе Челябинска вернулся «потерянный» газ
07.12.2021
В Челябинске суд Центрального района решит судьбу похитителя люков с улицы Коммуны
В среду Алексей Текслер выйдет на прямую связь с южноуральцами
07.12.2021
Челябинская область получит 150 миллионов рублей на Ленинградский мост
07.12.2021
Челябинская область выполнила все поручения президента по пострадавшим от лесных пожаров
06.12.2021
Челябинская область наращивает инвестиционную привлекательность
06.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021