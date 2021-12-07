В среду Алексей Текслер выйдет на прямую связь с южноуральцами

В среду, восьмого декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире поговорит с жителями о наболевшем, ответит на поступившие ему вопросы.

Южноуральцы еще успевают направить главе региона свои вопросы. Сделать это можно несколькими способами.

Можно зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Задать вопрос». Далее перейти на страницу Госуслуг, заполнить форму обратной связи и отправить вопрос.

Также есть возможность отправить видеообращение губернатору. С помощью любого устройства нужно записать видео (продолжительность не более 60 секунд) и прикрепить видеофайл к форме обратной связи.

Можно позвонить по телефону «горячей линии» – 8 800 500 74 50. Вопросы будут приниматься со второго по восьмое декабря включительно, с восьми до 20 часов.

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В числе первых вопросов, которые уже начали поступать в аккаунт губернатора (не по предложенным каналам), конечно же злободневный вопрос про QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусной инфекцией.

Прямая линия губернатора начнется в 12 часов и будет транслироваться в эфире телеканалов ОТВ и «Россия-24», а также в интернете: на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники».

Вопросы губернатору поступают и в его официальный аккаунт. Очень много вопросов по QR-кодам для вакцинированных и переболевших, по высокой смертности от ковида, по обязательной вакцинации (в том числе студентов и пожилых). Гораздо меньше в этот раз вопросов по загрязнению атмосферного воздуха, но немало жалоб на грязь в муниципалитетах и пыль на дорогах. Жители интересуются, почему стало трудно попасть на прием к врачу; почему растут цены на продукты питания, а зарплата не индексируется.