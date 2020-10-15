В Усть-Катаве многодетная мать присваивала выплаты на детей

Прокуратура города Усть-Катава (Челябинская область) встала на защиту прав детей на получение социальных выплат. Их присваивала себе их мать, которая с ними не проживала, но получала деньги на свой счет. Сейчас ее лишили родительских прав.

Прокуратура Усть-Катава установила, что местная жительница получила денежные средства на трех несовершеннолетних детей за апрель-июнь текущего года в сумме 30 тысяч рублей в рамках реализации указа президента Российской Федерации от седьмого апреля 2020 года «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Данное решение о поддержке было принято в условиях пандемии.

«При этом многодетная мать с детьми не проживала, родительские обязанности в отношении них не исполняла, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению. В связи с этим прокурор города направил в Усть-Катавский городской суд в интересах детей исковое заявление о взыскании с их матери в пользу государственного учреждения управление пенсионного фонда Российской Федерации этих средств», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По исковому заявлению органа социальной защиты населения многодетная мать лишена родительских прав в отношении детей.