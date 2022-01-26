В ЗСО Челябинской области новое назначение, в аппарате губернатора освободилась должность

Аппарат Законодательного собрания Челябинской области возглавит 39-летняя Нана Швелидзе, которая в настоящий момент работает в аппарате губернатора и правительства области.

Результаты конкурса размещены на сайте регионального парламента 26 января 2022 году.

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Челябинской области в аппарате Законодательного Собрания региона был объявлен седьмого декабря 2021 года.

На должность руководителя аппарата Заксобрания претендовали шестеро человек: Магомед Бабхоев, Джашау Биджиев, Александр Горбик, Елена Ильюшина, Александр Лебедев, Нана Швелидзе. К заключительному этапу были допущены трое. Собеседование проходили начальник организационно-аналитического управления ЗСО Елена Ильюшина, юрист Александр Лебедев, первый заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Нана Швелидзе

По результатам конкурсного отбора должность руководителя аппарата займет Нана Швелидзе (без ограничения срока работы). Она будет подчиняться непосредственно спикеру.

Нана Вахтанговна Швелидзе родилась 18 мая 1982 года. Она приехала на Южный Урал из Норильска. Нана трудилась с действующим губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в администрации Норильска и в компании «Полюс золото». Первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области работает с октября 2019 года.