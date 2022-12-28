27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
27.12.2022
Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году
27.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)
27.12.2022
Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных
27.12.2022
В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги
27.12.2022
Весна придет в Челябинск с музыкой Рахманинова
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться Азию и Восток
27.12.2022
В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги
27.12.2022
На военной кафедре ЮУрГУ начнут готовить операторов беспилотников
27.12.2022
Александр Вагнер: проект студенческого кампуса в 2022 году прошел точку невозврата
23.12.2022
Студенты ЮУрГУ на завершающей неделе 2022 года будут учиться дистанционно
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022
В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка
23.12.2022