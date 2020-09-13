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За два дня в Челябинской области проголосовало 17,81% избирателей

Политика
Сегодня, 09:43
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области по итогам второго дня досрочного голосования явка составила 17,81 %, проголосовало 464 тысячи 199 избирателей.

Напомним, 11 и 12 сентября в регионе проходило досрочное голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва и органов местного самоуправления. Сегодня, 13 сентября, Единый день голосования.

В областной избирательной комиссии отметили, по итогам двух дней досрочного голосования серьезных нарушений и инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано.

Ход выборов в Челябинской области контролирует корпус общественных наблюдателей Общественной палаты Челябинской области. Дополнительно в каждом муниципальном образовании дежурят мобильные мониторинговые группы.

 

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области
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