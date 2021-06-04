35 килограммов наркотиков полицейские изъяли полицейские Магнитогорска

Около 35 килограммов марихуаны, кустов конопли и гашишного масла изъяли оперативники у жителей Магнитогорска (Челябинская область). Возбуждены уголовные дела. Все задержанные заключены под стражу.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресечена противоправная деятельность трех южноуральцев, которые выращивали коноплю с целью сбыта.

«В ходе проведенных мероприятий полицейские в одном из частных домов в городе Магнитогорске обнаружили и изъяли около девяти килограммов марихуаны, гашишное масло массой более 300 граммов, части конопли весом свыше 27 килограммов и 38 ее кустов», - сообщила сотрудник пресс-службы полиции Магнитогорска Мария Морщакина.

Установлено, что ранее не судимые местные жители. Они выращивали наркосодержащие растения и хранили наркотические средства с целью дальнейшего сбыта. Помещения были специально оборудованы и предназначались для культивирования каннабиса: в них были организованы системы вентиляции, полива, отопления и освещения специализированными осветительными приборами. Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств задержаны.

Возбуждены уголовные дела. Задержанные заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.