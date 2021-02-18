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Администрация Челябинска будет оказать любую помощь в расследовании дела Извекова

Администрация Челябинска выступила с официальным заявлением, что готова полное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении главы города по экономическому развитию и инвестициям Челябинска Олега Извекова.

Чиновника из команды Натальи Котовой подозревают в получении взятки в размере порядка полумиллиона рублей за ускорение процедуры заключения контрактов на поставку бесконтактных термометров для многофункциональных центров. По данным силовиков, деньги ему передал представитель компании у которой имеет отношение Вячеслав Бежин, друг Извекова.

«Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции, вне зависимости от статуса и должностей.

Администрацией города будет оказано полное содействие правоохранительным органам в данном расследовании», - сообщил руководитель управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Челябинске силовики пришли к заместителю Котовой по экономическому развитию и инвестициям Челябинска Олега Извекова. В его кабинете прошли обыски.