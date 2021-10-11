Администрация Челябинска будет судиться с подрядчиком из-за погибших деревьев

Администрация Челябинска подаст в суд на подрядчика, которые в срок не заменил погибшие деревья в рамках гарантийных обязательств.

Об этом сообщил сегодня, 11 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

«На прошлой неделе было заменено 11 зеленых насаждений. Осталось заменить 83 дерева и 219 кустарников. Это в сквере по улице Королева и по дороге на аэропорт. Все работы будет производить один подрядчик. Это компания «СК Строкйом». В связи с неисполнением гарантийных обязательств нами готовится соответствующее заявление в суд», - сказал Куляшов.

Напомним, ранее сообщалось, что все работы по замене погибших деревьев были должны выполнены не позднее 20 сентября. Подрядчики жаловались, что не могут это сделать из-за жары.