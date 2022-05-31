Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

Экс-следователя отдела по особо важным делам областного управления СК Дмитрия Зыкова и экс-следователя отдела СК по Ленинскому району Кирилла Зубкова взяли под стражу на два месяца. Оба являются фигурантами уголовного дела по факту смертельной драки в центре Челябинска. Адвокат Зыкова не решением суда не согласен.

Центральный районный суд города Челябинска рассмотрел в закрытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зыкова Дмитрия обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

В судебном заседании следователи, представитель потерпевшего и прокурор ходатайство поддержали.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, обвиняемый Зыков и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста или залога. Кроме того, стороной защиты в судебном заседании было указано на нарушения при задержании Зыкова и нарушении его прав, а также неверную и завышенную квалификацию его действий следственными органами.

По итогам судебного заседания суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства старшего следователя.

В отношении обвиняемого Зыкова Дмитрия Александровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля 2022 года.

«С решением суда по мере пресечения мы не согласны, будем его обжаловать. Зыков и Зубков утром 28 мая ехали в такси. Они были трезвые. Заметили, что на улице на земле лежит молодой человек, а другой сидит сверху на нем и душит. Рядом стояла группа молодых людей и не пыталась это остановить. Зыков попросил водителя такси остановиться и подбежал к участникам конфликта. Далее он потребовал прекратить, но ни какой реакции не последовало. Молодой человек, которого душили был уже без сознания и не мог дышать и оказывать сопротивления. Тогда мой подзащитный стал оттаскивать молодого человека от пострадавшего. В этот момент, молодые люди, которые стояли рядом окружили Зыкова, стали выражаться в его адрес грубой нецензурной бранью, оскорблять и высказывать угрозы жизни в его адрес и пытались наносить удары. После чего, опасаясь за жизнь парня, которого души и за свою жизнь он вынужден был обороняться», - сообщил адвокат Иван Верченко.

Также Центральный районный суд Челябинска рассмотрел избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Зубкова, который также обвиняется по аналогичной статье.

По итогам судебного заседания суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

В отношении Кирилла Зубкова также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля 2022 года.

Напомним, по версии следствия, обвиняемые рано утром 28 мая ехали в такси и увидели драку около ночного клуба Opera, в которую вмешались. В результате житель Копейска Владимир Горбунов от полученных травм скончался на месте.