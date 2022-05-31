Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Детское питание
Дело Извекова
Жизнь на минималках
Метро в Челябинске
День Победы
Дело Андрея Косилова
коронав
Физкультминутки
Мирная миссия-2007
Переселение поселка Роза
Автовокзал Челябинск
Наркотики
Бунт в копейской колонии
На житейских перекрестках
Коронавирус
Здоровье
Война в Сирии
Космос
Дело Жана Мезенцева
Выборы мэра
Протесты медиков
Педофилы
Дело Александра Путина
Арест Лемешевского
Арест Николая Сандакова
Дело Продкорпорации
Поправки в Конституцию
Дело Артура Дамерта
Дело Корецкого
Экология
Банкротство Уралбройлер
Пригородные поезда
Дело Александра Макарова
Арест Ардабьевского
Дороги
ЕГЭ
ЗСО
Учения стран ШОС
Картина маслом
Образование
Анонсы
Арест Юрия Серебренникова
С добрым утром, Урал!
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Дороги
Гроза
Образование
Банкротство Уралбройлер
Дело Извекова
Коронавирус
Дело Попова и Щербаковой
Арест чиновников Озерска
Автовокзал Челябинск
Борьба с наркотиками
Картина маслом
Здоровье
Космос
День редких заболеваний
С добрым утром, Урал!
День Победы
Переселение поселка Роза
ЕГЭ
Арест Васькова
На житейских перекрестках
Экспедиция ЧелГУ
корона
Голодовка в Розе
Транспорт
Пригородные поезда
Физкультминутка
Дело Артура Дамерта
Детское питание
Физкультминутки
Дело Виктора Щекотова
Зеленая революция
Арест Ардабьевского
Педофилы
Крещение
Дело Корецкого
Уголовное дело Юревича
Тефтелев коррупция
Дело Продкорпорации
Коррупция в филиале ЧелГУ
Протесты медиков
Бюджет
Учения стран ШОС
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Копейска пожаловались на недоступность медицинской помощи для онкологических больных: в го
31.05.2022

Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Набережная реки Миасс за КРК «Мегаполис» в Челябинске завоевывает все большую популярность (так,
31.05.2022

Команда Котовой работает

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с отчетом о результатах
31.05.2022

Алексей Текслер выступил с четвертым, особенным Посланием
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошел в минувшие выходные в Курчатовском районе Челя
31.05.2022

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 181 организация уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях более
31.05.2022

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

На Таганае замечен «ведьмин холодец»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
СКР
убийство
драка
Челябинск
Происшествия
31.05.2022 11:49

Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

Экс-следователя отдела по особо важным делам областного управления СК Дмитрия Зыкова и экс-следователя отдела СК по Ленинскому району Кирилла Зубкова взяли под стражу на два месяца. Оба являются фигурантами уголовного дела по факту смертельной драки в центре Челябинска. Адвокат Зыкова не решением суда не согласен.

Центральный районный суд города Челябинска рассмотрел в закрытом судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зыкова Дмитрия обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

В судебном заседании следователи, представитель потерпевшего и прокурор ходатайство поддержали.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, обвиняемый Зыков и его защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения, в том числе в виде домашнего ареста или залога. Кроме того, стороной защиты в судебном заседании было указано на нарушения при задержании Зыкова и нарушении его прав, а также неверную и завышенную квалификацию его действий следственными органами.

По итогам судебного заседания суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства старшего следователя.

В отношении обвиняемого Зыкова Дмитрия Александровича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля 2022 года.

«С решением суда по мере пресечения мы не согласны, будем его обжаловать. Зыков и Зубков утром 28 мая ехали в такси. Они были трезвые. Заметили, что на улице на земле лежит молодой человек, а другой сидит сверху на нем и душит. Рядом стояла группа молодых людей и не пыталась это остановить. Зыков попросил водителя такси остановиться и подбежал к участникам конфликта. Далее он потребовал прекратить, но ни какой реакции не последовало. Молодой человек, которого душили был уже без сознания и не мог дышать и оказывать сопротивления. Тогда мой подзащитный стал оттаскивать молодого человека от пострадавшего. В этот момент, молодые люди, которые стояли рядом окружили Зыкова, стали выражаться в его адрес грубой нецензурной бранью, оскорблять и высказывать угрозы жизни в его адрес и пытались наносить удары. После чего, опасаясь за жизнь парня, которого души и за свою жизнь он вынужден был обороняться», - сообщил адвокат Иван Верченко.

Также Центральный районный суд Челябинска рассмотрел избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Зубкова, который также обвиняется по аналогичной статье.

По итогам судебного заседания суд вынес постановление об удовлетворении ходатайства старшего следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

В отношении Кирилла Зубкова также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 июля 2022 года.

Напомним, по версии следствия, обвиняемые рано утром 28 мая ехали в такси и увидели драку около ночного клуба Opera, в которую вмешались. В результате житель Копейска Владимир Горбунов от полученных травм скончался на месте.

Автор: Инна Шемаева
СКР
убийство
драка
Челябинск
Новости по тегу: СКР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Главе Агаповского района предъявили обвинение по статье о взятке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Жителя Челябинской области будут судить за отрицание Холокоста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске и дальнейшая эксплуатация плотины в качестве транспортной
Есть мнение
Дороги

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество
Дороги

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

27.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Меломаны и любители джаза Челябинска каждый год с нетерпением ждут открытия Международного фестив
Интервью

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения

26.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 25 мая, встал на сторону мэрии Челябинска в сп
Среда обитания
Экология

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Кидыш Уйского района Челябинской области появилась новая достопримечательность: к 77-й год
Общество
Спецоперация на Украине

Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) вчера, 24 мая, состоялся пикет дольщиков, которые вложили свои д
Общество

Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Копейска пожаловались на недоступность медицинской помощи для онкологических больных: в го
31.05.2022

Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Набережная реки Миасс за КРК «Мегаполис» в Челябинске завоевывает все большую популярность (так,
31.05.2022

Команда Котовой работает

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с отчетом о результатах
31.05.2022

Алексей Текслер выступил с четвертым, особенным Посланием
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошел в минувшие выходные в Курчатовском районе Челя
31.05.2022

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 181 организация уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях более
31.05.2022

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

31.05.2022 13:00

Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы

31.05.2022 12:40

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

31.05.2022 12:29

Алексей Текслер выступил с четвертым, особенным Посланием

31.05.2022 11:49

Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

31.05.2022 11:41

Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе

31.05.2022 11:17

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований

31.05.2022 10:23

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения

31.05.2022 10:20

Александр Шестаков избран президентом ЮУрГУ

31.05.2022 10:06

На Таганае замечен «ведьмин холодец»

31.05.2022 09:59

В Челябинске по улице Горького пустили трамвай-челнок

30.05.2022 22:42

В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры

30.05.2022 22:33

Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов

30.05.2022 22:00

билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров

30.05.2022 18:12

В последний день календарной весны в Челябинской области тепло, дожди, грозы

30.05.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая

30.05.2022 17:40

Челябинский облсуд не выпустил депутата Ершова из-под стражи

30.05.2022 17:36

В Челябинскую область придет жара, в южных районах установится высокая пожарная опасность

30.05.2022 17:14

Озеленение, благоустройство, наведение порядка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

30.05.2022 17:08

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области

30.05.2022 16:57

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов

30.05.2022 16:40

Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета

30.05.2022 16:19

Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»

30.05.2022 16:17

Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета

30.05.2022 16:04

Изъятые через суды челябинские недострои оказываются невостребованными у покупателей

30.05.2022 15:42

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето

30.05.2022 15:27

У Коелгинской школы появился новый автобус

30.05.2022 15:25

В Челябинске откроется детский автогородок

30.05.2022 15:24

На автодороге М-5 столкнулись два большегруза

30.05.2022 15:09

Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту

30.05.2022 15:08

Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов

30.05.2022 14:56

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022 14:42

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

30.05.2022 14:37

Ветераны Еткуля наметили планы на будущее

30.05.2022 14:31

Общественники пожалуются на «запоровших» озеленение Комсомольского проспекта лиц в прокуратуру

30.05.2022 13:42

Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение

30.05.2022 13:40

Челябинская область готова к холере

30.05.2022 13:27

Магниторец выпрыгнул с четвертого этажа за телефоном

30.05.2022 12:48

В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина

30.05.2022 12:32

Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь

30.05.2022 12:31

Миасс примет «Кубок путешественника Федора Конюхова»

30.05.2022 12:31

Мог ставить сети: родственники самостоятельно нашли тело утонувшего рыбака на озере Мыркай

30.05.2022 12:29

По требованию прокуратуры администрация Челябинска «подсветит» «Тропу здоровья»

30.05.2022 12:28

Кошка и лиса: в Челябинской области - новые жертвы бешенства

30.05.2022 12:27

В Челябинской области снижается смертность от ковида

30.05.2022 12:26

В ГРЦ Макеева подвели итоги конкурса инновационных проектов

30.05.2022 12:24

Первый аукцион по КРТ жилой застройки в Челябинске состоится в конце июня

30.05.2022 12:20

В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки

30.05.2022 11:50

Задержан магнитогорец, который пытался спрятать труп в подъезде

30.05.2022 11:48

Все муниципальные пляжи Челябинска готовы к открытию

30.05.2022 11:41

Челябинский «Ангел» накормил жителей Мариуполя

30.05.2022 11:13

Предпринимателям предлагают более активно использовать «сервис жалоб» на портале Госуслуг

30.05.2022 11:11

Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска

30.05.2022 10:46

Странные медкарты детей нашли на базе Красного Креста в Мариуполе

30.05.2022 10:44

Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум

30.05.2022 10:41

Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии

30.05.2022 10:23

СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска

30.05.2022 10:21

Текслер выступит с четвертым посланием на посту губернатора Челябинской области

30.05.2022 10:17

Челябинцы сняли пронзительный клип о потерях Донбасса за восемь лет геноцида

30.05.2022 09:41

Текслер предложил создать в России единый портал по импортозамещению

29.05.2022 21:40

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июня

29.05.2022 21:34

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая

29.05.2022 21:11

Анонсы событий и мероприятий на 30 мая

29.05.2022 20:56

В понедельник на юге Челябинской области жарко, на севере прохладнее, местами грозы

29.05.2022 20:33

Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

29.05.2022 19:55

В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок

28.05.2022 18:37

В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово

28.05.2022 17:50

В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера

28.05.2022 17:01

ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием

28.05.2022 16:50

Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии

28.05.2022 16:21

Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта

28.05.2022 15:56

Путин отметил пограничников за пресечение диверсий

28.05.2022 14:39

Главные новости Челябинской области за неделю (с 23.05.2022 по 27.05.2022)

28.05.2022 14:35

Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса

28.05.2022 13:03

Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»

28.05.2022 12:29

За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

28.05.2022 12:18

Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

28.05.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

28.05.2022 00:07

Подземная «дичь» Челябинска

27.05.2022 21:33

Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда

27.05.2022 21:32

Челябинск начал празднование Дня пограничника концертом и боевым расчетом в Саду Победы

27.05.2022 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

27.05.2022 20:06

ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде

27.05.2022 19:37

В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

27.05.2022 18:32

В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область

27.05.2022 17:21

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

27.05.2022 17:20

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

27.05.2022 16:59

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

27.05.2022 16:45

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта

27.05.2022 16:38

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника

27.05.2022 16:02

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

27.05.2022 16:00

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»

27.05.2022 15:41

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

27.05.2022 15:24

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан

27.05.2022 14:57

В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов

27.05.2022 14:46

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

27.05.2022 14:25

Глава минфина РФ раскритиковал пилотный проект по уходу за пожилыми

27.05.2022 13:35

Разделительную полосу на Курчатова в Челябинске благоустроят при наличии средств

27.05.2022 13:13

За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое

27.05.2022 13:11

В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка

27.05.2022 12:40

Власти обсудили с челябинцами вопрос строительства жилого дома рядом с институтом культуры